Así quedó la tabla de posiciones del grupo de las Leonas en el Mundial 2026, tras el triunfo vs. Alemania

Se disputó este lunes la segunda fecha del Grupo B del Mundial de hockey Bélgica-Países Bajos 2026, el que conforman las Leonas, y hubo importantes modificaciones en la tabla de posiciones a partir de los triunfos de la selección de la Argentina y de Estados Unidos.

En el Belfius Hockey Arena de Amstelveen, el combinado albiceleste derrotó a Alemania 3 a 2 y, con su primera victoria, llegó a la cima con cuatro puntos, la misma cantidad que las norteamericanas que doblegaron a Escocia por el mismo resultado. Ambos equipos empataron entre sí en el debut 1 a 1 y están igualados, además de las unidades, en goles a favor y en contra y, en consiguiente, en la diferencia.

El combinado germano, con su primera derrota, se ubica tercero con tres tantos mientras que las escocesas perdieron en sus dos presentaciones y ya no tienen chances de clasificar a la ronda de ganadores.

En la tercera y última jornada, el próximo miércoles 19 de agosto, se medirán Argentina vs. Escocia y Estados Unidos vs. Alemania.

Fixture, resultados y posciones del grupo B del Mundial 2026

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos 3-2 Escocia.

Alemania 2-3 Argentina.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Las Leonas le ganaron a Alemania y saltaron al primer puesto del Grupo B del Mundial FIH

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si es tercera en la instancia inicial -ya no puede quedar última-, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato idéntico.

Las argentinas ostentan dos títulos en copas del Mundo y anhelan el tercero en un torneo donde no son las máximas favoritas, pero sí una amenaza para Países Bajos. La primera estrella la lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y la siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

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