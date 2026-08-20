Así quedó la tabla de posiciones del grupo de los Leones en el Mundial 2026, tras el triunfo vs. Nueva Zelanda

Se desarrolla este jueves en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen la tercera y última fecha del Grupo A del Mundial de Hockey Bélgica-Países Bajos 2026 y se definieron los dos clasificados a la próxima etapa: los Leones y Países Bajos.

En el primer turno, la selección argentina vapuleó a Nueva Zelanda 7 a 1 y llegó a los seis puntos, la misma cantidad que Países Bajos que enfrenta desde las 13 (hora argentina) a Japón. En caso de que los neerlandeses ganen o empaten, se quedarán con el primer puesto y la albiceleste será segunda. Tanto los neocelandeses como los nipones tendrán que competir por el noveno lugar.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo A del Mundial de Hockey masculino, con los Leones

Fecha 1

Países Bajos 5-1 Nueva Zelanda.

Argentina 3-0 Japón.

Fecha 2

Nueva Zelanda 2-0 Japón.

Argentina 1-3 Países Bajos.

Fecha 3

Nueva Zelanda 1-7 Argentina.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de hockey, con los Leones

Ya sea líder o escolta de Países Bajos, en cualquiera de los casos la Argentina no arrastrará puntos porque perdió ante ese rival -el otro clasificado- y conformará el Grupo E con los neerlandeses y dos rivales provenientes de la zona D que son Inglaterra e India. Allí, enfrentará a los ingleses e indios y en caso de ser primero o escolta, accederá a las semifinales.

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

La selección masculina de hockey le ganó a Nueva Zelanda y avanzó a la siguiente etapa FIH

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