Dónde ver los Leones vs. Nueva Zelanda y qué canal lo transmite en vivo

Los Leones afrontan este jueves un partido determinante ante Nueva Zelanda por la fecha 3 del Grupo A del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026. El encuentro, que se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 2 y por streaming en el plan premium de Disney+, se disputa en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, a partir de las 7.30 (horario argentino), y definirá un clasificado a la siguiente instancia.

La selección argentina está segunda en su zona con tres puntos. Inició su camino con un triunfo contundente ante Japón por 3 a 0, pero luego sufrió una caída ante Países Bajos por 3 a 1. El seleccionado oceánico, por su parte, cuenta con la misma cantidad de unidades tras perder contra los neerlandeses por 5 a 1 y vencer a los japoneses por 2 a 0. Sin embargo, la diferencia de gol favorece a los argentinos ya que tienen +1 contra -2 de los neozelandeses.

Así quedó la tabla de posiciones del grupo de los Leones en el Mundial 2026, tras la fecha 2 FIH

Una victoria le garantizará al equipo dirigido por Lucas Rey la clasificación a la segunda instancia. En caso de empatar, también se clasificará por la diferencia de tantos. Una derrota, en cambio, lo deja fuera de la lucha por el título y lo obliga a disputar la zona que define los puestos del 9° al 16°. El historial reciente favorece a la Argentina ya que ganó cinco de los siete partidos ante Nueva Zelanda en Mundiales.

El grupo se cerrará luego del cruce entre Países Bajos y Japón, programado para este jueves a las 13 (horario argentino). El local y, a su vez, uno de los máximos candidatos al título por la jerarquía del plantel y por llegar a esta Copa del Mundo como campeón olímpico en ejercicio, es el gran favorito a quedarse con la victoria, resultado con el que se aseguraría el primer lugar de la zona A.

Los Leones vs. Nueva Zelanda: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 7.30 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los Leones corren con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.21 contra los 8.80 que se repagan por un hipotético triunfo de Nueva Zelanda. El empate, por su parte, cotiza cerca de 6.20.