Club Italiano dio el golpe ante San Fernando y avanzó a las semifinales del Metropolitano femenino de hockey

Comenzó la parte más linda del año para el Torneo Metropolitano. Arrancó la etapa en la que los sueños pueden hacerse realidad o las frustraciones aparecen antes de lo imaginado. Se iniciaron los playoffs y el Parque Olímpico vivió un fin de semana a puro hockey sobre césped. Fueron cuatro partidos atrapantes, muy cerrados y absolutamente parejos. Y la noticia, sin duda, fue la eliminación en los cuartos de final del campeón entre las damas: San Fernando ya no podrá defender el título.

En el juego que le dio inicio a la postemporada, Italiano aprovechó la ventaja deportiva y le dio a San Fernando un golpe contundente. En cambio, no tan dura o tan difícil de asimilar fue la derrota de Belgrano ante Gimnasia y Esgrima porque el ganador llegó con el antecedente del tercer puesto en la fase regular y porque su adversario, que se convirtió en la revelación de la temporada, en su vuelta a Primera A terminó haciendo un “campañón” que lo llevó justamente a terminar entre los seis primeros. Pero hasta ahí llegó.

Un gol agónico de Zoe Díaz, la mejor jugadora junior del mundo, a menos de dos minutos del cierre le dio el empate a Italiano y el 2 a 2 lo clasificó para enfrentar a Santa Bárbara el sábado en la primera semifinal.

La postal de un Club Italiano ganador; hace unos años estaba en el ascenso y hoy el equipo es protagonista en primera Yamila

En la revancha de la definición del año pasado en la que San Fernando se había impuesto, hubo un primer tiempo en el que faltaron las emociones fuertes. Apenas un tiro de Sanguinetti de revés cruzado a los 10 minutos fue lo mejor de esos primeros 30 en el que hubo más nervios y juego físico que buen hockey.

Recién en la segunda mitad llegaron los goles y a los 3 minutos la que abrió el marcador fue Sol Lombardo después de una seguidilla de cuatro corner cortos seguidos. Pero el empate de San Fernando llegó enseguida, apenas 180 segundos más tarde cuando Carolina Lardies tomó un rebote, también tras la jugada fija, y puso el 1-1. El corto, estaba claro a esa altura, podía llegar a ser determinante en el juego y así lo interpretó Alina Piccardo para darlo vuelta un par de minutos más tarde. Con la ventaja (el triunfo era lo único que le servía al defensor de la corona para pasar de ronda), San Fernando cuidó su sector defensivo pero Díaz, en una jugada monumental atacando del centro a la izquierda, puso la igualdad que desató la euforia de un club que irá por su segunda final al hilo.

Luego llegó el turno de la celebración de GEBA, que se medirá con Lomas para dar un nuevo paso hacia ese título que no consigue desde 2017.

GEBA, en el partido frente a Belgrano Athletic Yamila

La idea de Belgrano era sostener la igualdad hasta el último cuarto para salir a buscar el éxito necesario en el cierre del partido. Y cerca estuvo de conseguir ese objetivo a pesar de que Cerúndolo, una de sus figuras, jugó disminuida por una rotura de meniscos -este lunes será operada- y pese a que GEBA tuvo su gran chance de ponerse en ventaja cuando a los 22 minutos Rodríguez Giesso desperdició un penal. Si bien el ganador tuvo el dominio en esa primera mitad, careció de efectividad para lograr la tranquilidad de la ventaja.

Así llegaron al último cuarto 0-0 pero al minuto de ese cuarto período apareció la Leona Milagros Alastra para marcar la distancia en el tanteador con una arrastrada en el corto. A falta de cinco minutos para la corneta final Belgrano se la jugó y sacó a la arquera Repetto para tener una jugadora más de campo pero no le alcanzó y GEBA se quedó con el 1 a 0 y la clasificación.

Las chicas de GEBA, felices con el pasaje Yamila

Mitre, con ventaja deportiva

Por el lado de los varones la batalla del cierre del domingo entre Ducilo y Mitre ofreció un partido de alto vuelo y un tramo final a pura emoción en el que terminó celebrando el segundo con el 2 a 2 y la ventaja deportiva para jugar ante Banco Provincia el domingo en una de las semifinales.

Ambos equipos se estudiaron, se midieron y priorizaron el orden defensivo en el arranque del juego. Sin embargo, la jerarquía de las individualidades rompieron la monotonía en el segundo cuarto. Entonces, Mitre aceleró y no perdonó: después de una acción colectiva por la izquierda, a los 26 minutos Bautista Poletti firmó un golazo. Recibió la bocha de cara al arco y definió de una manera extraordinaria para poner en ventaja a su equipo. De todos modos, la respuesta no se hizo esperar y Ducilo igualó cuando apenas dos minutos después una recepción precipitada ante un flick al círculo derivó en una infracción de Francisco Ruiz y el correspondiente penal que cambió por el gol Ramiro Infanzón.

El festejo de Mitre, que avanzó de etapa en el Metropolitano masculino Yamila

Tras el descanso largo Mitre recuperó la tenencia de la bocha con el criterio de sus volantes y la circulación fluída para dominar a su rival. La receta le dio resultado porque luego de que la pelota fuera de un lado para el otro, Tomás Ruiz barrió hacia el centro del área y Facundo Falchetto, a los 3 minutos, desvió para que otra vez su equipo se pusiera arriba en el resultado. A partir de ese momento el partido subió en emociones y pese a que Ducilo acumuló tarjetas, Mitre no pudo aprovechar la diferencia numérica a favor que tuvo en varios pasajes.

Los hermanos Francisco y Tomás Ruiz perforaron la línea de volantes de Ducilo pero la defensa mantuvo firme al conjunto de Berazategui. Así, en el último cuarto y perdido por perdido, el equipo que estaba abajo en el marcador y necesitaba ganar para pasar empujó con coraje más que con claridad apelando a su desequilibrio individual para llegar al arco de Joaquín Ruiz y cuando pareció que Mitre se quedaría con la victoria, a la salida de un corto Bautista Fortes sólo la empujó y puso el 2 a 2. Faltaban cuatro minutos apenas y ese pasaje final se vivió con desesperación de ambos lados: de Mitre, para sostener el empate que lo clasificaba; de Ducilo, para marcar el tercero que le hubiera significado el pasaporte. Entonces quedó para Mitre, que irá por más.

GEBA derrotó a Ducilo y avanzó a semifinales Yamila

Por último, el clásico entre Ciudad y Gimnasia y Esgrima fue para GEBA tras un encuentro repleto de intensidad, pasajes de alta tensión y un desenlace con emociones varias. El 2 a 1 lo clasificó para ir por San Fernando y, de paso, tomarse un desquite tras la discutida final del año pasado que terminó perdiendo.

Fue GEBA el que avisó de entrada. Una recuperación alta de Tarazona derivó en un un flick cruzado que encontró el pique a favor del cordobés Suárez, que cruzó su remate que se fue apenas desviado. En ese tramo inicial fue el ganador el que estuvo más firme ya que Ciudad no logró hacer pie con sus combinaciones y tuvo que replegarse en su propio campo. La chance más clara del perdedor, de todos modos, la tuvo Moreschi que capturó una bocha en el área y sacó un push que tuvo la gran respuesta del arquero Colosimo. GEBA devolvió con una gran acción de conjunto en la que, tras juntar pases, tuvo que aparecer Cicileo para despejar el peligro y mantener la paridad.

Los goles llegaron en la segunda mitad. Tras el descanso largo Ciudad aceleró para hacer valer la ventaja deportiva: presionó y forzó un corto. Serrano sirvió, la jugada volvió a su posición y, tras una serie de rebotes, Redondo la empujó al gol. Sin embargo, la alegría le duró poco porque el pedido de video ref fue positivo: el primer remate al arco fue por encima de la tabla y el gol se anuló. El falló sacudió a los dos pero en la jugada siguiente GEBA tuvo su primer corto y, tras una seguidilla de rebotes, la bocha le quedó a Thomas Habif que puso en ventaja a su equipo a los 7. Pero la alegría de GEBA duró apenas tres minutos porque a los 10 Moreschi armó una enorme jugada y Matías Schvartzman no tuvo más que empujarla para sellar el 1-1. El último cuarto fue infartante. Ciudad salió a buscar la pelota para defenderse con ella y GEBA, a buscar la clasificación. Y a sólo cinco minutos del cierre fue Tomás Suárez el que convirtió y le dio a su equipo la clasificación más esperada.