Cronograma de las Leonas en el Mundial 2026

Las Leonas van por una nueva consagración en el Mundial, esta vez en la cita de Países Bajos-Bélgica 2026, que se disputa desde el 15 de agosto en ambos países y que también se llevará a cabo en ambas ramas. Y van por una nueva consagración ya que su favoritismo no solo obedece a la historia, sino también a un gran presente. Claro, el seleccionado Naranja, uno de los locales, es el gran favorito y N° 1 del mundo.

El equipo argentino, que se consagró en Perth 2002 y Rosario 2010 y viene de ser subcampeona en España-Países Bajos 2022, asumirá la primera etapa del certamen de este año en Bélgica, donde integrará el Grupo B junto a Estados Unidos, Alemania y Escocia.

La final del certamen que jugarán 16 equipos divididos en cuatro zonas y con formato renovado, está programada para el 30 de agosto, en Países Bajos.

El seleccionado argentino de hockey femenino se coronó el año pasado en la Copa Panamericana

Las Leonas debutarán ante el conjunto norteamericano el 15 y el 17 se medirán con Alemania, que tendrá un condimento especial, ya que contará con la ex-Leona Lucina von der Heyde. Por último, el miércoles 19 se enfrentarán a Escocia.

Fixture de las Leonas en el Mundial 2026

Grupo B

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

En caso de ubicarse en el primer o segundo puesto, la Argentina avanzará a los cuartos de final y seguirá en carrera por el título. Si termina tercera o cuarta, competirá por el noveno puesto. Este año el Mundial llega con formato renovado: esos mejores ocho van a una zona donde sigue compitiendo y lo mismo para los que no fueron ni primeros ni segundos, que van a otro grupo para definir del 9° puesto en adelante.

Todos los partidos de las Leonas se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

María José Granatto es una de las capitanas y máximos emblemas de las Leonas Santiago Filipuzzi/ Enviado

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo. El primero lo lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y el siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

Las Leonas tienen en su haber dos títulos mundiales, los de Perth 2002 y Rosario 2010

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales

Mandelieu (Francia) 1974: 2ª

Berlín (Alemania) 1976: 2ª

Madrid (España) 1978: 3ª

Buenos Aires 1981: 6ª

Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª

Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª

Sídney (Australia) 1990: 9ª

Dublín (Irlanda) 1994: 2ª

Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª

Perth (Australia) 2002: Campeón.

Madrid (España) 2006: 3ª

Rosario 2010: Campeón.

La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª

Londres 2018: 7ª

Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª

Tabla de campeones Mundial de hockey femenino