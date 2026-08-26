Cronograma de las semifinales del Mundial de Hockey, con Leonas y Leones

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Ambos seleccionados se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo que se juega en Bélgica-Países Bajos y que se cierra este fin de semana
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Las Leonas y los Leones mantienen viva la ilusión de clasificarse a la final del Mundial de hockey sobre césped 2026. El seleccionado femenino se enfrentará a Australia este jueves a las 15.30 (horario argentino) y el masculino se verá las caras con Alemania el viernes, también a las 15.30. En caso de ganar, avanzarán a la final; de lo contrario, jugarán por el tercer puesto.
Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia. Del otro lado de la llave esperan Países Bajos y Bélgica. Los comandados por Lucas Rey, por su parte, quedaron segundos tanto en la zona A como en la E, en ambos casos por detrás del favorito y anfitrión Países Bajos. Su próximo rival saldrá del cruce entre el conjunto neerlandés y España.
Cronograma de las semifinales del Mundial de hockey
Rama femenina
- Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
- Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
Rama masculina
- Países Bajos vs. España - Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.
- Alemania vs. Argentina - Viernes 28 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Cómo ver online el Mundial de hockey 2026
Todos los partidos de las Leonas y los Leones se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN.
- Disney+ Premium.
Tabla de campeonas
Rama femenina
- Países Bajos - Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
- Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010), Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) y Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - Dos.
Rama masculina
- Pakistán - Cuatro títulos (Barcelona 1971, Buenos Aires 1978, Bombay 1982 y Sydney 1994).
- Alemania (Kuala Lumpur 2002, Mönchengladbach 2006 y Bhubaneswar-Rourkela 2023), Australia (Londres 1986, Nueva Delhi 2010 y La Haya 2014) y Países Bajos (Amstelveen 1973, Lahore 1990 y Utrecht 1998) - Tres.
- India (Kuala Lumpur 1975) y Bélgica (Bhubaneswar 2018) - Uno.
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