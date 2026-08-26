Cronograma de las semifinales del Mundial de Hockey, con Leonas y Leones

Las Leonas y los Leones mantienen viva la ilusión de clasificarse a la final del Mundial de hockey sobre césped 2026. El seleccionado femenino se enfrentará a Australia este jueves a las 15.30 (horario argentino) y el masculino se verá las caras con Alemania el viernes, también a las 15.30. En caso de ganar, avanzarán a la final; de lo contrario, jugarán por el tercer puesto.

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia. Del otro lado de la llave esperan Países Bajos y Bélgica. Los comandados por Lucas Rey, por su parte, quedaron segundos tanto en la zona A como en la E, en ambos casos por detrás del favorito y anfitrión Países Bajos. Su próximo rival saldrá del cruce entre el conjunto neerlandés y España.

Fernando Ferrara y Lucas Rey, entrenadores de las Leonas y los Leones, metieron a la Argentina en semifinales Rodrigo Néspolo - Canon digital

Cronograma de las semifinales del Mundial de hockey

Rama femenina

Países Bajos vs. Bélgica - Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

- Jueves 27 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Argentina vs. Australia - Jueves 27 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Rama masculina

Países Bajos vs. España - Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

- Viernes 28 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. Alemania vs. Argentina - Viernes 28 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Los Leones se metieron entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo y sueñan en grande

Cómo ver online el Mundial de hockey 2026

Todos los partidos de las Leonas y los Leones se pueden ver en vivo por televisión a través de alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Tabla de campeonas

Rama femenina

Países Bajos - Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).

- Nueve títulos (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022). Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010), Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) y Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - Dos.

Rama masculina