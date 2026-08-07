Cronograma de los Leones en el Mundial 2026

Los Leones tienen por delante un nuevo objetivo: el Mundial. Si bien no son los máximos favoritos al título llegan a la cita de Países Bajos-Bélgica 2026 con la ilusión renovada de la mano de un cuerpo técnico relativamente nuevo con el campeón olímpico Lucas Rey al mando. En cuanto a citas mundiales fue justamente en Países Bajos donde hace 12 años lograron su mejor actuación histórica en esta competencia: el bronce de La Haya 2014.

Y en el estadio Wagener Hockey Stadium de Amstelveen les tocará jugar en esta primera etapa. Su debut será el 16 ante Japón y dos días después se medirá con el anfitrión, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 su rival será Escocia.

Bautista Capurro es una de las grandes apariciones de los Leones en los últimos años Confederación Argentina de Hockey

Fixture de los Leones en el Mundial 2026

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14.

Vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13.

Vs. Nueva Zelanda - Jueves 20 de agosto a las 7.30.

En caso de ubicarse en el primer o segundo puesto, la Argentina avanzará a los cuartos de final y seguirá en carrera por el título. Si termina tercera o cuarta, competirá por el noveno puesto. Este año el Mundial llega con formato renovado: esos mejores ocho van a una zona donde sigue compitiendo y lo mismo para los que no fueron ni primeros ni segundos, que van a otro grupo para definir del 9° puesto en adelante..

Todos los partidos de los Leones se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Los equipos argentinos estuvieron en un acto del banco que los sponsorea, en una especie de despedida al Mundial Rodrigo Néspolo - Canon digital

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Todas las participaciones de los Leones en los Mundiales

Barcelona (España) 1971: 20°

Amstelveen (Países Bajos) 1973: 9°

Kuala Lumpur (Malasia) 1975: 11°

Buenos Aires (Argentina) 1978: 8°

Bombay (India) 1982: 12°

Londres (Reino Unido) 1986: 6°

Lahore (Pakistán) 1990: 9°

Sídney (Australia) 1994: 7°

Kuala Lumpur (Malasia) 2002: 6°

Mönchengladbach (Alemania) 2006: 10°

Nueva Delhi (India) 2010: 7°

La Haya (Países Bajos) 2014: 3°

Bhubaneswar (India) 2018: 7°

Bhubaneswar-Rourkela (India) 2023: 9°

Maico Casella y Thomas Habif son capitanes de los Leones y dos nombres de experiencia Rodrigo Néspolo - Canon digital

Tabla de campeones del Mundial de hockey masculino