Horario de la final femenina del Mundial de hockey, con las Leonas

En el Mundial de hockey femenino que se está disputando en Bélgica y Países Bajos, las Leonas se metieron en una nueva final del mundo. El seleccionado argentino, dirigido por Fernando Ferrara, superó a Australia por 1 a 0 en las semifinales con un gol de Julieta Jankunas. De esta manera, accedió al partido decisivo en el que se enfrentará al local y máximo favorito al título, Países Bajos, que venció a Bélgica por la mínima diferencia con un tanto de la experimentada Frederique Matla. El encuentro que definirá al nuevo campeón se disputará este sábado en la ciudad de Amstelveen, a partir de las 11 (hora argentina), con transmisión de ESPN 2 y Disney+ Premium.

Ambas selecciones se consolidaron como las dos mejores del planeta en los últimos años. El enfrentamiento, además, reedita la final del Mundial 2022 en el que las neerlandesas celebraron el título tras ganar por 3 a 1, y el duelo decisivo de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que también concluyó con victoria para las europeas por el mismo resultado. La selección argentina quiere romper con la racha negativa reciente y, a su vez, con la hegemonía europea, en su séptima final del mundo.

¿Imparables? Países Bajos se metió en una nueva final del mundo y espera por las Leonas Patrick Post - AP

Las Leonas cuentan con dos estrellas en su escudo. La primera la consiguieron en Perth 2002, cuando el plantel derrotó a Países Bajos en una definición por penales. La segunda conquista fue la de Rosario 2010, edición en la cual las locales superaron a las neerlandesas por 3 a 1 en una noche brillante de la mejor jugadora de todos los tiempos, Luciana Aymar. En contrapartida, perdieron en las finales de Mandelieu-la-Napoule 1974, Berlín 1976, Dublín 1994 y Terrassa-Amstelveen 2022.

Países Bajos, por su parte, domina la tabla histórica con nueve títulos. Además de su localía y condición de tricampeón vigente, cuenta con una estructura aceitada que genera respeto en cada competencia internacional. A pesar de que los pronósticos favorecen al rival, el plantel de Ferrara mantiene viva la ilusión de repetir las gestas de 2002 y 2010 para bordar la ansiada tercera estrella en la camiseta albiceleste.

Todas unidas: las Leonas quieren hacer historia ante el mejor equipo del mundo, que juega de local Omar Havana - AP

Las Leonas vs. Países Bajos: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 11 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa del Mundo, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de las Leonas. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.40.