Cuántos Mundiales ganaron las Leonas, en la previa de Bélgica-Países Bajos 2026

La selección argentina femenina de hockey, las Leonas, son una de las potencias del deporte y así lo demostraron, y demuestran, en cada torneo que disputan, sobre todo en las grandes citas como los Mundiales y Juegos Olímpicos.

El conjunto de Fernando Ferrara competirá desde el 15 de agosto en la edición 2026 de la cita ecuménica en Países Bajos y Bélgica con el anhelo de lograr su tercer Mundial, para lo que está en el segundo lote de favoritas por detrás de las neerlandesas.

Fernando Ferrara quiere darle a las Leonas el tercer título en un Mundial Rodrigo Néspolo - Canon digital

Sus consagraciones fueron en Perth, Australia, 2002 con una victoria en la final ante Países Bajos por penales y en Rosario 2010, donde superó al mismo rival 3 a 1 en la definición con una monumental labor de Luciana Aymar. Además, el combinado albiceleste jugó y perdió tras cuatro finales: Mandelieu (Francia) 1974; Berlín (Alemania) 1976; Dublín (Irlanda) 1994; y Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022.

En síntesis, las Leonas jugaron seis finales en las 15 ediciones del Mundial. En otras cuatro ediciones, además, fueron semifinalistas y se subieron al podio con el tercer lugar en tres ocasiones. El poderío argentino se evidencia en que nunca terminó más atrás del noveno puesto en el campeonato que reúne a los mejores equipos del planeta, donde solo otros tres países saben lo que es llegar a la gloria máxima: Países Bajos, Alemania y Australia.

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales

Mandelieu (Francia) 1974: 2ª

Berlín (Alemania) 1976: 2ª

Madrid (España) 1978: 3ª

Buenos Aires 1981: 6ª

Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª

Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª

Sídney (Australia) 1990: 9ª

Dublín (Irlanda) 1994: 2ª

Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª

Perth (Australia) 2002: Campeón.

Madrid (España) 2006: 3ª

Rosario 2010: Campeón.

La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª

Londres 2018: 7ª

Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª

Las Leonas en Bélgica-Países Bajos 2026

La selección argentina femenina integra el Grupo B de la Copa del Mundo y disputará los partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. Su debut será el día inaugural del torneo ante Estados Unidos. El lunes 17 se medirá con Alemania y el miércoles 19 su rival será Escocia.

Todos los duelos se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Las Leonas integran el Grupo B en la Copa del Mundo 2026

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En el grupo F, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si termina en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

Tabla de campeones del Mundial de hockey femenino

Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).

- 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022). Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2