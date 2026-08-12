Días y horarios de todos los partidos de las Leonas en el Mundial 2026

Las Leonas inician este sábado 15 de agosto su participación en el Mundial de hockey sobre césped de Bélgica y Países Bajos 2026. La selección argentina, que mantiene viva la ilusión de quedarse con el trofeo, integra el Grupo B junto a Estados Unidos, Alemania y Escocia. El equipo dirigido por Fernando Ferrara ocupa actualmente el segundo puesto del ranking mundial, apenas por debajo de Países Bajos, el de las grandes candidatas al título y el rival a batir por todos los participantes del certamen ecuménico.

Los tres partidos de la Argentina en la primera ronda serán en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. El debut será justamente este sábado 15 de agosto a las 12.30 frente a las estadounidenses. Posteriormente, el lunes 17 a las 12, se cruzará con las alemanas, que tienen en el plantel a la ex-jugadora de las Leonas Lucina von der Heyde. El cierre de la etapa de grupos será el miércoles 19 a las 6 ante las escocesas. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Lucina Von der Heyde se mudó a Alemania, se nacionalizó, y se enfrentará a las Leonas en el Mundial 2026

El primero y el segundo de cada zona avanzarán a la siguiente instancia, compuesta por dos grupos de cuatro integrantes cada uno. En esta ronda, denominada Grupo F, si las Leonas se clasifican jugarán contra dos países a los que no se haya enfrentado en la etapa inicial. Ahí, los punteros y escoltas pasarán a semifinales y aquellas selecciones que terminen en el tercer o cuarto lugar de la tabla jugarán por el noveno puesto del certamen.

La trayectoria del hockey femenino argentino en Copas del Mundo le permitió al país bordar dos estrellas en la camiseta albiceleste. La primera alegría llegó en Perth, Australia, en 2002, bajo la conducción de Sergio ‘Cachito’ Vigil. La segunda consagración fue en Rosario 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui al mando del plantel. En esta edición 2026, el grupo busca repetir aquellos éxitos.

Las Leonas tienen en su haber dos títulos mundiales, los de Perth 2002 y Rosario 2010

Cómo ver online el Mundial de hockey femenino 2026

ESPN, en alguna de sus diferentes señales, y el Disney+ Premium, transmitirán en vivo todos los partidos de las Leonas. La plataforma de streaming también emitirá todos los encuentros de la Copa del Mundo desde el comienzo, programado para este viernes 14 de agosto, hasta la final del domingo 30 de este mes.

ESPN.

Flow: ESPN.

Telecentro Play: ESPN.

DGO: ESPN.

Disney+ Premium.

Fixture de las Leonas en el Mundial 2026

Grupo B

Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

La lista de las Leonas mundialistas

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

Cristina Cosentino (*)

Mercedes Artola (*)

Agustina Gorzelany

Valentina Raposo

Sofía Cairo (*)

Sofía Toccalino

Milagros Alastra (*)

Emma Knobl (*)

Agostina Alonso

Juana Castellaro (*)

Victoria Miranda (*)

Victoria Sauze

Eugenia Trinchinetti

Paula Ortíz

María José Granatto

Victoria Granatto

Julieta Jankunas

Zoe Díaz (*)

Brisa Bruggesser (*)

Lara Casas (*)

(*) Debutantes