Mundial de hockey 2026: fixture, formato y rivales de los Leones

El seleccionado masculino de hockey, los Leones, inicia una nueva edición en un Mundial, en una tierra que lo liga con su mejor resultado histórico: el tercer puesto de La Haya 2014, Países Bajos. Justamente, la Copa del Mundo que inicia este sábado tiene la sede compartida entre Países Bajos y Bélgica y el conjunto argentino iniciará su camino en el primero, ante Japón, un seleccionado, a priori, muy inferior.

El Mundial se extenderá hasta el 30 de agosto y será en ambas ramas. Como hace 14 en La Haya. Si bien los Leones no parten como favoritos al título, es sabido que en el hockey masculino es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Hoy, los conducidos por el campeón olímpico Lucas Rey, son el 7° equipo del ranking.

Los Leones conforman el Grupo A y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio Wagener Hockey Stadium de Amstelveen. Su debut será el 16 ante los nipones y dos días después se medirán con el anfitrión, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 su rival será Nueva Zelanda.

Fixture de los Leones en el Mundial 2026

Grupo A

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14.

Vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13.

Vs. Nueva Zelanda - Jueves 20 de agosto a las 7.30.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, los Leones avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales.

Si es tercera o cuarta en la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

Todos los partidos de los Leones se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Matías Rey es el Lionel Messi de los Leones: jugará su sexto Mundial con la camiseta albiceleste

Todas las participaciones de los Leones en los Mundiales

Barcelona (España) 1971: 20°

Amstelveen (Países Bajos) 1973: 9°

Kuala Lumpur (Malasia) 1975: 11°

Buenos Aires (Argentina) 1978: 8°

Bombay (India) 1982: 12°

Londres (Reino Unido) 1986: 6°

Lahore (Pakistán) 1990: 9°

Sídney (Australia) 1994: 7°

Kuala Lumpur (Malasia) 2002: 6°

Mönchengladbach (Alemania) 2006: 10°

Nueva Delhi (India) 2010: 7°

La Haya (Países Bajos) 2014: 3°

Bhubaneswar (India) 2018: 7°

Bhubaneswar-Rourkela (India) 2023: 9°

Tabla de campeones del Mundial de hockey masculino