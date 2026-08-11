Lista de las Leonas para el Mundial 2026: una por una, todas las convocadas

Las Leonas tienen un nuevo reto: el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026 que inicia este 15 de agosto. Conforme a su presente y a su historia, el equipo argentino es uno de los grandes favoritos al título que tiene, por localía y jerarquía, a las Naranjas neerlandesas en un escalón por encima de todos. Pero la albiceleste tiene argumentos para dar el golpe, y 20 jugadoras para intentar alcanzar el tercer título de su historia, entre ellas, muchas de las que hace 10 años constituyeron la base de las Leoncitas campeonas del mundo en Chile 2016.

Para esta nueva parada, la más importante del ciclo de Fernando Ferrara tras los Juegos Olímpicos de París 2024 (asumió a finales de 2021 en reemplazo de Carlos ‘Chapa’ Retegui), el entrenador eligió un equipo que mixtura experiencia y juventud, con 10 debutantes.

Las Leonas junto al cuerpo técnico, en la foto oficial en el Cenard, antes de viajar al Mundial CAH

La lista de las Leonas mundialistas:

Cristina Cosentino (*)

Mercedes Artola (*)

Agustina Gorzelany (°)

Valentina Raposo

Sofía Cairo (*)

Sofía Toccalino

Milagros Alastra (*)

Emma Knobl (*)

Agostina Alonso (°)

Juana Castellaro (*)

Victoria Miranda (*)

Victoria Sauze

Eugenia Trinchinetti (°)

Paula Ortíz (°)

María José Granatto (°)

Victoria Granatto

Julieta Jankunas (°)

Zoe Díaz (*)

Brisa Bruggesser (*)

Lara Casas (*)

(*) Debutantes.

(°) Campeona del mundo junior en 2016.

Fernando Ferrara fue el DT en el Mundial pasado, en el que las Leonas concluyeron en el segundo lugar Europa Press Sports - Europa Press

El Mundial de hockey, que esta vez se realizará en simultáneo con el de la rama masculina hasta el 30 de agosto con la participación de 16 seleccionados, llega con nuevo formato.

La selección argentina femenina integra el Grupo B y disputará los partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. Su debut será el día inaugural del torneo ante Estados Unidos. El lunes 17 se medirá con Alemania y el miércoles 19 su rival será Escocia.

Todos los duelos se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Sofía Toccalino es una de las jugadoras de más experiencia en el plante de las Leonas mundialistas

Fixture de las Leonas en el Mundial 2026

Grupo B

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En el grupo F, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si termina en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto bajo el mismo formato.

Las Leonas se clasificaron a la Copa del Mundo en junio de 2025 con el segundo puesto en la Pro League 2024-2025. En la previa, el DT, Ferrara, detalló el proceso que decanta en la cita ecuménica: “Comenzamos con 54 jugadoras, hubo dos Pro League diferentes, muchas pruebas, cambios de sistemas, sumamos muchas cosas a este equipo. Después, pasando por la Copa América y llegando a este momento con la lista de 20 jugadoras y lo que creemos que es el mejor equipo que podemos tener para representar al país”.

Y agregó: “Preparamos el Mundial con tranquilidad y con mucho detalle. Vamos a buscar ser nuestra mejor versión. Dejar todo en la cancha como nos tienen acostumbradas las Leonas del primer partido al último, sin dejar de soñar”.

Quien también se expresó fue la capitana Majo Granatto, quien resaltó la preparación: “Fue espectacular, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para poder ser nuestra mejor versión en este Mundial. Me voy con esa confianza y sé que el equipo va a rendir”. Además, habló del plantel y fue optimista con el resultado final: “Creo que el equipo está muy bien, no solo dentro de la cancha, que es producto de la cantidad de horas, esfuerzo y entrega para entrenar, sino también fuera de la cancha y eso es fundamental. Hoy hay un equipo. Poder decirlo me da orgullo y tranquilidad de que allá nos va a ir de la mejor manera,

María José Granatto es la fantasía en el juego de las Leonas Aníbal Greco - La Nación

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales

Las Leonas fueron campeonas del mundo en dos ocasiones: Perth 2002 y Rosario 2010. Pero en los último´s años, a excepción de Londres 2018, se subieron al podio en Madrid 2006, La Haya 2014 y España Países Bajos 2022.

Mandelieu (Francia) 1974: 2ª

Berlín (Alemania) 1976: 2ª

Madrid (España) 1978: 3ª

Buenos Aires 1981: 6ª

Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª

Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª

Sídney (Australia) 1990: 9ª

Dublín (Irlanda) 1994: 2ª

Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª

Perth (Australia) 2002: Campeón.

Madrid (España) 2006: 3ª

Rosario 2010: Campeón.

La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª

Londres 2018: 7ª

Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª