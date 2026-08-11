Mundial de hockey 2026: fixture, formato y rivales de las Leonas

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El seleccionado albiceleste inicia su participación en la Copa del Mundo de Países Bajos-Bélgica ante Estados Unidos; el equipo que conduce Fernando Ferrara fue subcampeón en 2022
- 3 minutos de lectura'
Este sábado 15 de agosto empieza un nuevo recorrido para las Leonas, el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026, que se extiende hasta el 30 y al que llegan con la ilusión intacta de volver a subirse a lo más alto del podio, aún conscientes de que uno de los equipos locales, el de las neerlandesas, es el desafío supremo a superar, el rival a vencer por todos. Hoy, el conjunto que dirige Raoul Ehren, es el N° 1 del ranking, mientras que el argentino es el 2.
El conjunto albiceleste conforma el Grupo B y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. Su debut será el día inaugural del torneo ante Estados Unidos y dos días después se medirá con Alemania, que tendrá un condimento especial, ya que contará con la ex-Leona Lucina von der Heyde. Por último, el miércoles 19 su rival será Escocia.
Fixture de las Leonas en el Mundial 2026
Grupo B
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
- Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.
- Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.
- Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.
En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el F, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales.
Si termina tercera o cuarta en la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.
- Todos los partidos de las Leonas se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo. El primero lo lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y el siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.
La lista de las Leonas mundialistas:
- Cristina Cosentino (*)
- Mercedes Artola (*)
- Agustina Gorzelany (°)
- Valentina Raposo
- Sofía Cairo (*)
- Sofía Toccalino
- Milagros Alastra (*)
- Emma Knobl (*)
- Agostina Alonso (°)
- Juana Castellaro (*)
- Victoria Miranda (*)
- Victoria Sauze
- Eugenia Trinchinetti (°)
- Paula Ortíz (°)
- María José Granatto (°)
- Victoria Granatto
- Julieta Jankunas (°)
- Zoe Díaz (*)
- Brisa Bruggesser (*)
- Lara Casas (*)
(*) Debutantes.
(°) Campeona del mundo junior en 2016.
Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales
- Mandelieu (Francia) 1974: 2ª
- Berlín (Alemania) 1976: 2ª
- Madrid (España) 1978: 3ª
- Buenos Aires 1981: 6ª
- Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª
- Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª
- Sídney (Australia) 1990: 9ª
- Dublín (Irlanda) 1994: 2ª
- Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª
- Perth (Australia) 2002: Campeón.
- Madrid (España) 2006: 3ª
- Rosario 2010: Campeón.
- La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª
- Londres 2018: 7ª
- Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª
Tabla de campeones Mundial de hockey femenino
- Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
- Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2
- 1
Lista de las Leonas para el Mundial 2026: una por una, todas las convocadas
- 2
Mundial de hockey 2026: fixture, formato y rivales de los Leones
- 3
Banco Provincia se asoma a los playoffs del Metropolitano masculino de hockey sobre césped y San Fernando ya se aseguró un lugar
- 4
Días y horarios de los partidos de los Leones en el Mundial de hockey 2026