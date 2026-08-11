Mundial de hockey 2026: fixture, formato y rivales de las Leonas

Este sábado 15 de agosto empieza un nuevo recorrido para las Leonas, el Mundial de Países Bajos-Bélgica 2026, que se extiende hasta el 30 y al que llegan con la ilusión intacta de volver a subirse a lo más alto del podio, aún conscientes de que uno de los equipos locales, el de las neerlandesas, es el desafío supremo a superar, el rival a vencer por todos. Hoy, el conjunto que dirige Raoul Ehren, es el N° 1 del ranking, mientras que el argentino es el 2.

El conjunto albiceleste conforma el Grupo B y jugará los partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. Su debut será el día inaugural del torneo ante Estados Unidos y dos días después se medirá con Alemania, que tendrá un condimento especial, ya que contará con la ex-Leona Lucina von der Heyde. Por último, el miércoles 19 su rival será Escocia.

La tucumana Victoria Sauze es una de las jugadoras más experimentadas de las Leonas FIH

Fixture de las Leonas en el Mundial 2026

Grupo B

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.

Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.

Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el F, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales.

Si termina tercera o cuarta en la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

Todos los partidos de las Leonas se transmitirán en vivo por TV a través de alguna de las señales de ESPN, canales que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Las Leonas tienen en su plantel a varias jugadoras que hace 10 años fueron campeonas juniors, como Julieta Jankunas

Las Leonas ostentan dos títulos en copas del Mundo. El primero lo lograron en Perth, Australia, 2002 con Sergio ‘Cachito’ Vigil como entrenador y el siguiente fue en Rosario, en 2010, con Carlos ‘Chapa’ Retegui.

La lista de las Leonas mundialistas:

Cristina Cosentino (*)

Mercedes Artola (*)

Agustina Gorzelany (°)

Valentina Raposo

Sofía Cairo (*)

Sofía Toccalino

Milagros Alastra (*)

Emma Knobl (*)

Agostina Alonso (°)

Juana Castellaro (*)

Victoria Miranda (*)

Victoria Sauze

Eugenia Trinchinetti (°)

Paula Ortíz (°)

María José Granatto (°)

Victoria Granatto

Julieta Jankunas (°)

Zoe Díaz (*)

Brisa Bruggesser (*)

Lara Casas (*)

(*) Debutantes.

(°) Campeona del mundo junior en 2016.

Todas las participaciones de las Leonas en Mundiales

Mandelieu (Francia) 1974: 2ª

Berlín (Alemania) 1976: 2ª

Madrid (España) 1978: 3ª

Buenos Aires 1981: 6ª

Kuala Lumpur (Malasia) 1983: 9ª

Ámsterdam (Países Bajos) 1986: 7ª

Sídney (Australia) 1990: 9ª

Dublín (Irlanda) 1994: 2ª

Utrecht (Países Bajos) 1998: 4ª

Perth (Australia) 2002: Campeón.

Madrid (España) 2006: 3ª

Rosario 2010: Campeón.

La Haya (Países Bajos) 2014: 3ª

Londres 2018: 7ª

Terrassa-Amstelveen (España-Países Bajos) 2022: 2ª

Tabla de campeones Mundial de hockey femenino

Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).

- 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022). Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2