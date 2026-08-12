Los mensajes de apoyo a Lionel Messi tras la carta de despedida a su padre: de Beckham y Ronaldo a La Sole y Marley

A cuatro días de su fallecimiento, Lionel Messi recordó a su papá Jorge en su cuenta de Instagram. Con una larga y sentida carta de despedida, el capitán de la selección argentina abrió su corazón y se mostró frágil sentimentalmente ante la pérdida de su ser querido.

“Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar”, dice una parte del comunicado, el cual tiene una foto de portada del futbolista con su papá.

Los mensajes de apoyo a Messi, tras su posteo

A raíz de esta publicación, amigos, cercanos y usuarios de Instagram de todo el mundo le brindaron el pésame al astro argentino, quien conmovió a todos con sus palabras.

Una de las celebridades que se expresó fue David Beckham, exjugador y actual accionario del Inter Miami, el club que le abrió las puertas a Messi en los Estados Unidos. “Estamos con vos y tu familia, Leo. Siempre”, subrayó.

Leo Messi despidió a su papá x.com

Otra de las voces que se pronunció es la de Soledad Pastorutti. “Leo querido, me hiciste llorar mucho con tus palabras. Como dice un gran amigo cuando se nos va alguien muy querido morimos un poco nosotros también, la vida es eso. Tu papá tuvo la dicha de ser tu compañero, confiar y verte triunfar y se fue con la certeza de saberte un gran ser humano. El dolor es grande pero el amor es más fuerte. Te queremos”, lanzó el icono del folcklore.

El mensaje de Cristiano Ronaldo a Messi

Cristiano Ronaldo también se sumó a los mensajes de aliento: “Un abrazo enorme para vos y los tuyos en este duro momento. Mucha fuerza”. En el mismo tenor, el FC Barcelona, el club que le dio el plafón al rosarino para lanzarse al estrellato, sumó: “Mucha fuerza, Leo”.

Compañeros suyos de la selección argentina como Leandro Paredes y Cristian “Cuti” Romero -con emojis- y Giuliano Simeone, en un breve texto, se sumaron a las condolencias. “Estamos con vos, Leo”, añadió el jugador del Atlético de Madrid.

En el mundo del espectáculo, Yanina Latorre expresó: “¡Te amo mucho mucho! ¡Gracias siempre gracias!“. Luego, otra figura como Marley dijo: ”¡Hermosas palabras! el mundo entero te ama".

Messi despidió a su papá con una emotiva carta

La carta completa de despedida de Lionel Messi a su papá

Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más. Sé que estabas sufriendo y que es lo mejor, pero te fuiste muy pronto. Todavía nos quedaba mucho por disfrutar juntos.

Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo, pero mamá me decía que ibas a estar mejor y que ibas a estar bien para poder viajar. Yo te decía que íbamos a llegar a la final, así podías viajar.

Cada vez que terminaba un partido, esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad. Así y todo, no dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido. Llegamos a la final y no pudiste estar. Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien.

Cuando llegué, creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo.

Te cuento esto porque fue lo único que no pudimos hablar, porque todo lo demás ya lo sabés. Hablábamos todos los días y nos veíamos cuando se podía por mis compromisos.

No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?

Sé que tu felicidad era ver bien a tu familia, a tu mujer, a tus hijos y, sobre todo, sin que se enteren los otros, verme jugar a mí...

Messi agradeció el apoyo y cariño que recibió tras la muerte de su padre (Foto: Instagram @leomessi)

Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar. A muchos me llevaba mamá porque vos estabas trabajando.

Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada. Más allá de algunos reproches o peleas, siempre tenías razón. Al final se terminaba dando como vos decías.

Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente, y sobre todo en la educación de mis hijos, porque les enseño y los educo como ustedes lo hicieron conmigo.

Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo.

Te amo, Pa.