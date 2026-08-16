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Dónde pasan el Mundial de hockey 2026 y qué canal lo transmite en vivo
El certamen para las ramas femenina y masculina se disputa en Bélgica y Países Bajos con 16 seleccionados en cada uno
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Bélgica y Países Bajos son anfitriones del Mundial de Hockey femenino y masculino 2026, donde 16 seleccionados en cada uno compiten hasta el 30 de agosto por el prestigioso título que reconoce al mejor del planeta, entre ellos las Leonas y los Leones.
Los partidos que involucran a la selección argentina se transmiten en vivo por ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En esta última, además, se emiten todos los encuentros en los que no participen los combinados albicelestes.
El formato de juego de la Copa del Mundo se modificó con respecto a las ediciones anteriores. Los equipos se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos y los dos líderes de cada uno avanzan a la siguiente etapa. El tercero y cuarto, en tanto, compitenpor el noveno puesto.
En la segunda instancia se armarán otras dos zonas: los clasificados de los grupos A y D conformarán el E mientras que los que avancen del B y C, el F. También habrá dos grupos para la ronda de perdedores y el formato de juego para dirimir el noveno será igual. En la pelea por el título, cada equipo jugará dos encuentros y serán contra los rivales que no enfrentó en la primera etapa. De allí, los dos líderes de cada grupo avanzarán a las semifinales, de la que decantarán los finalistas.
Fixture del Mundial de hockey 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Torneo femenino
Primera etapa
Grupo A
Fecha 1
- Australia 2-0 Japón.
- Países Bajos 2-0 Chile.
Fecha 2
- Chile vs. Japón - Lunes 17 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Australia vs. Países Bajos - Lunes 17 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
Fecha 3
- Chile vs. Australia - Miércoles 19 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Países Bajos vs. Japón - Miércoles 19 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
Grupo B
Fecha 1
- Alemania 3-0 Escocia.
- Argentina 1-1 Estados Unidos.
Fecha 2
- Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.
Fecha 3
- Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo C
Fecha 1
- Bélgica vs. Nueva Zelanda - Domingo 16 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.
- España vs. Irlanda - Domingo 16 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Fecha 2
- Nueva Zelanda vs. Irlanda - Martes 18 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- España vs. Bélgica - Martes 18 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Fecha 3
- Nueva Zelanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
- Bélgica vs. Irlanda - Jueves 20 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo D
Fecha 1
- Inglaterra 4-0 Sudáfrica.
- China 2-2 India.
Fecha 2
- Inglaterra vs. China - Martes 18 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- India vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
Fecha 3
- China vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- India vs. Inglaterra - Jueves 20 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
Torneo masculino
Primera etapa
Grupo A
Fecha 1
- Países Bajos vs. Nueva Zelanda.
- Argentina vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14 en el Wagener Hockey Stadium.
Fecha 2
- Nueva Zelanda vs. Japón - Martes 18 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
Fecha 3
- Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
Grupo B
Fecha 1
- Alemania 5-1 Malasia.
- Bélgica 3-2 Francia.
Fecha 2
- Francia vs. Malasia - Lunes 17 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
- Alemania vs. Bélgica - Lunes 17 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Fecha 3
- Francia vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.
- Bélgica vs. Malasia - Miércoles 19 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo C
Fecha 1
- Australia 3-1 Irlanda.
- España 3-1 Sudáfrica.
Fecha 2
- España vs. Australia - Martes 18 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
- Irlanda vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.
Fecha 3
- Australia vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- Irlanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo D
Fecha 1
- India 3-1 Gales.
- Inglaterra 4-1 Pakistán.
Fecha 2
- Pakistán vs. Gales - Lunes 17 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- India vs. Inglaterra - Lunes 17 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
Fecha 3
- Inglaterra vs. Gales - Miércoles 19 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Pakistán vs. India - Miércoles 19 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
Tabla de campeones Mundial de hockey femenino
- Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).
- Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2
Tabla de campeones del Mundial de hockey masculino
- Pakistán - 4
- Alemania / Australia / Países Bajos - 3
- India / Bélgica - 1
- 1
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