Dónde pasan el Mundial de hockey 2026 y qué canal lo transmite en vivo

Bélgica y Países Bajos son anfitriones del Mundial de Hockey femenino y masculino 2026, donde 16 seleccionados en cada uno compiten hasta el 30 de agosto por el prestigioso título que reconoce al mejor del planeta, entre ellos las Leonas y los Leones.

Los partidos que involucran a la selección argentina se transmiten en vivo por ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En esta última, además, se emiten todos los encuentros en los que no participen los combinados albicelestes.

Los Leones son uno de los 16 seleccionados que compiten en el Mundial de hockey masculino Bart Scheulderman - Frank Uijlenbroek

El formato de juego de la Copa del Mundo se modificó con respecto a las ediciones anteriores. Los equipos se enfrentan todos contra todos en sus respectivos grupos y los dos líderes de cada uno avanzan a la siguiente etapa. El tercero y cuarto, en tanto, compitenpor el noveno puesto.

En la segunda instancia se armarán otras dos zonas: los clasificados de los grupos A y D conformarán el E mientras que los que avancen del B y C, el F. También habrá dos grupos para la ronda de perdedores y el formato de juego para dirimir el noveno será igual. En la pelea por el título, cada equipo jugará dos encuentros y serán contra los rivales que no enfrentó en la primera etapa. De allí, los dos líderes de cada grupo avanzarán a las semifinales, de la que decantarán los finalistas.

Fixture del Mundial de hockey 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Torneo femenino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Australia 2-0 Japón.

Países Bajos 2-0 Chile.

Fecha 2

Chile vs. Japón - Lunes 17 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Australia vs. Países Bajos - Lunes 17 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Chile vs. Australia - Miércoles 19 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Miércoles 19 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

Alemania 3-0 Escocia.

Argentina 1-1 Estados Unidos.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

Bélgica vs. Nueva Zelanda - Domingo 16 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

España vs. Irlanda - Domingo 16 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Irlanda - Martes 18 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

España vs. Bélgica - Martes 18 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Irlanda - Jueves 20 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 4-0 Sudáfrica.

China 2-2 India.

Fecha 2

Inglaterra vs. China - Martes 18 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

China vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Inglaterra - Jueves 20 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Torneo masculino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Países Bajos vs. Nueva Zelanda.

Argentina vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Japón - Martes 18 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

Alemania 5-1 Malasia.

Bélgica 3-2 Francia.

Fecha 2

Francia vs. Malasia - Lunes 17 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Bélgica - Lunes 17 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Francia vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Malasia - Miércoles 19 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

Australia 3-1 Irlanda.

España 3-1 Sudáfrica.

Fecha 2

España vs. Australia - Martes 18 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Irlanda vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Australia vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Irlanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

India 3-1 Gales.

Inglaterra 4-1 Pakistán.

Fecha 2

Pakistán vs. Gales - Lunes 17 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Inglaterra - Lunes 17 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Inglaterra vs. Gales - Miércoles 19 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Pakistán vs. India - Miércoles 19 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Tabla de campeones Mundial de hockey femenino

Países Bajos - 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022).

- 9 (Mandelieu 1974, Madrid 1978, Kuala Lumpur 1983, Amstelveen 1986, Sydney 1990, Madrid 2006, La Haya 2014, Londres 2018 y Terrassa-Amstelveen 2022). Argentina (Perth 2002 y Rosario 2010) / Alemania (Berlín 1976 y Buenos Aires 1981) / Australia (Dublin 1994 y Utrecht 1998) - 2

Tabla de campeones del Mundial de hockey masculino