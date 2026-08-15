Resultado de las Leonas vs. Estados Unidos: quién ganó el partido del Mundial 2026

Las Leonas comenzaron su participación en el Mundial 2026 con un inesperado empate 1 a 1 frente a Estados Unidos, en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B. La selección argentina no consiguió el resultado que esperaba y que los pronósticos anticipaban y no pudo festejar ante un rival que defendió bien y sostuvo la igualdad sin inconvenientes. El próximo compromiso del equipo dirigido por Fernando Ferrara será el lunes a las 12 (horario argentino) ante Alemania.

El único gol albiceleste fue convertido por Brisa Bruggesser a los 12′ del primer cuarto (1Q). La debutante, siempre bien ubicada, cerró una gran jugada individual de Victoria Granatto, quien eludió a las defensoras norteamericanas a pura gambeta y asistió a la jugadora del Club Ciudad de Buenos Aires. Luego, a los 12 del 2Q, Emma Deberdine empató el encuentro en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

*Noticia en desarrollo