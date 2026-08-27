Dónde pasan las Leonas vs. Australia y qué canal lo transmite en vivo

Las Leonas afrontan este jueves un partido trascendental ante Australia por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026. El encuentro, que se puede ver en vivo por TV a través de ESPN 2 y por streaming en el plan premium de Disney+, se disputa en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, a partir de las 15.30 (horario argentino), y definirá un clasificado a la final.

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instancia tras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. El conjunto australiano, por su parte, a priori es el de mejor rendimiento entre los cuatro semifinalistas (es el único que ya cosechó una derrota). Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos.

Las Leonas están invictas en lo que va del Mundial y sueñan con volver a jugar una final Federación Internacional de Hockey (FIH)

El ganador se meterá en la pelea por el título frente al seleccionado que resulte vencedor en el cruce entre Países Bajos y Bélgica, que se enfrentan este jueves a las 13 (horario argentino) en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. La definición está programada para este sábado a las 11 en ese mismo recinto, mientras que el partido por el tercer puesto se jugará en la previa de la final, a las 8.

De los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, las Leonas llegaron al menos hasta semifinales en seis ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Previamente se habían consagrado en Perth 2002 y Rosario 2010, y se habían colgado la medalla de bronce en Madrid 2006 y La Haya 2014. Luego, en la última edición realizada en Terrasa y Amsterdam en 2022, fueron subcampeonas, algo que ya habían conseguido en Mandelieu-la-Napoule 1974, Berlín 1976 y Dublín 1994.

Agustina Gorzelany fue la goleadora de la última Copa del Mundo y en esta edición ya anotó cuatro OLIVIER HOSLET - EPA

Las Leonas vs. Australia: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, las Leonas corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.90.