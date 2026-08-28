Dónde pasan los Leones vs. Alemania y qué canal lo transmite en vivo

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La selección argentina y el equipo alemán se verán las caras este viernes en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, por un lugar en la final del Mundial
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Los Leones afrontan este viernes un partido trascendental ante Alemania por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026. El encuentro, que se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2 y por streaming en el plan premium de Disney+, se disputa en el Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica, a partir de las 15.30 (horario argentino), y definirá un clasificado a la final.
Los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. El conjunto alemán, por su parte, sueña con defender el título obtenido en Bhubaneswar-Rourkela 2023, cuando venció en la final a Bélgica. En la primera ronda de este Mundial fue líder del Grupo B y luego, en la segunda instancia, puntero del F.
El ganador se meterá en la pelea por el título frente al seleccionado que resulte vencedor en el cruce entre Países Bajos y España, que se enfrentan este viernes a las 13 (horario argentino) en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos. La definición está programada para este domingo a las 11.30 en ese mismo recinto, mientras que el partido por el tercer puesto se jugará en la previa de la final, a las 9.
Los Leones afrontarán su segunda semifinal de un Mundial. El único antecedente es de La Haya 2014, cuando perdieron 5 a 1 con Australia y luego, en el partido por la medalla de bronce, venció a Inglaterra por 2 a 0 para subirse al podio por primera y única vez hasta el momento. La época dorada del seleccionado albiceleste se dio entre 2014 y 2017: quedaron terceros en el Mundial 2014, se consagraron campeones olímpicos en Río de Janeiro 2016 y fueron subcampeones en la Liga Mundial 2016-2017.
Los Leones vs. Alemania: cómo ver online
El encuentro está programado para este viernes a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN 2.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.34 contra los 2.36 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.
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