Dónde ver los Leones vs. Países Bajos y qué canal lo transmite en vivo

Este martes se enfrentan los Leones y Países Bajos por la fecha 2 del Grupo A del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026, en un partido trascendental para la lucha por el boleto a la próxima ronda. Juegan en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, a partir de las 13 (horario argentino), con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

La selección argentina comenzó su participación en la Copa del Mundo con el pie derecho tras golear a Japón por 3 a 0 con goles de Lucas Toscani, Lucio Méndez y Maico Casella, por lo que quedaron momentáneamente en el segundo puesto de la tabla de posiciones de su zona. El anfitrión, por su parte, derrotó a Nueva Zelanda por 5 a 1 con un doblete de Tjep Hoedemakers y sendas anotaciones de Duco Telgenkamp, Thierry Brinkman y Koen Bijen (James Hickson puso en ventaja parcial a los neozelandeses).

La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Hockey masculino 2026 FIH

El DT albiceleste, Lucas Rey, tiene a disposición a un plantel conformado por: Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate.

Los Leones vs. Países Bajos: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 13 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.32 contra los 6.20 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.60.

A pesar de no partir como favoritos, los Leones buscarán sorprender a Países Bajos CAH

Fixture y resultados del grupo de los Leones en el Mundial 2026

Fecha 1

Países Bajos 5 - 1 Nueva Zelanda.

Argentina 3 - 0 Japón.

Fecha 2

Nueva Zelanda 2 - 0 Japón

Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3