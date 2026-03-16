El gran arranque de ambos equipos de San Fernando en las dos primeras fechas del Metropolitano de hockey sobre césped

El Torneo Metropolitano de hockey ya está en pleno desarrollo y si bien apenas se jugaron dos fechas ya hay confirmaciones y sorpresas. Con el mismo sistema de disputa que en los años anteriores -fase de clasificación que consiste en dos rondas en las que los equipos juegan todos contra todos invirtiendo la localía y luego los esperados playoffs-, San Fernando, el campeón en ambas ramas, arrancó firme con sus dos equipos y con dos victorias.

En cambio, por el lado de los caballeros, Gimnasia y Esgrima, que fue finalista el año pasado y estuvo a nada de lograr el título, perdió en sus dos primeros encuentros mientras Italiano, que fue derrotado en una forma ajustada en la definición entre las damas, arrancó con una victoria y una derrota.

Ciudad y GEBA son siempre candidatos al título en mujeres; esta vez, hicieron tablas

Por el lado de los equipos que ascendieron, la grata revelación viene por el lado de Belgrano entre las mujeres: ganó los dos partidos que jugó y tiene el arco invicto; en tanto, Olivos perdió sus dos partidos y todavía no marcó goles. En cuanto a los hombres, Sociedad Alemana de Gimnasia mostró las mejores sensaciones al ganar un partido y perder otro al tiempo que Santa Bárbara cosechó un empate y una derrota y Ciudad B perdió sus dos partidos por goleada y sin marcar tantos.

Tras la segunda fecha los caballeros ofrecen tres líderes con el puntaje ideal: Mitre, San Fernando y Ciudad A que, de locales, superaron a Lomas por 3 a 1, Ciudad B por 5 a 0 y GEBA por 3 a 1. Quilmes y Universitario mantuvieron el invicto al empatar con San Martín 1 a 1 como local y frente a Ducilo 2 a 2 como visitante, respectivamente; y Hurling, en su cancha, igualó con Santa Bárbara 0 a 0.

Banco Provincia se impuso cómodamente a SAG

Tras empatar en la primera fecha el que apareció con fuerza y con una goleada fue Banco Provincia, que aplastó a SAG por 4 a 0. El primer tiempo fue de ida y vuelta y no les dio respiro a los arqueros aunque Berthold fue quien más tuvo que revolcarse ante los ataques profundos del ganador, que contó con el debut de Joaquín Costa, el cordobés que llegó de La Salle a Buenos Aires para estar más cerca de los entrenamientos con los Leoncitos. Gonzalo Merino -cuándo no con su arrastrada- abrió el marcador a los 3 minutos. SAG reaccionó y ahí apareció la figura de Suárez Pino, el arquero de Banco Provincia que también tuvo una buena actuación. A los 24 minutos volvió a golpear el vencedor cuando Ramiro Díaz, de desvío aumentó la diferencia.

La primera parte del segundo tiempo pasó sin muchas acciones concretas aunque Banco Provincia fue siempre el que más buscó. Y la diferencia la amplió a través de Aldo Effenberg a los 13 minutos tras una asistencia de Merino. Ya con su adversario entregado por la diferencia en el marcador y la superioridad de Banco Provincia, un enorme flick de Minadeo fue capitalizado por Ramiro Díaz que definió a los 23 minutos para ponerle las cifras definitivas al encuentro.

Lucas Vila conduce en la goleada de Banco Provincia a Sociedad Alemana de Gimnasia

Por el lado de las damas hay cuatro equipos que mandan, también con 6 puntos. La segunda victoria en el torneo fue para los locales Belgrano (2 a 0 a Arquitectura), Santa Bárbara (5 a 2 a San Lorenzo) y San Fernando (2 a 1 a Lomas) y el visitante River (3 a 0 a Olivos). Además, Italiano venció en su cancha a Banco Nación por 3 a 1 y Banco Provincia igualó 2 a 2 como local frente a St. Catherine’s.

En el partido más importante, el clásico entre Ciudad y GEBA terminó empatado 2 a 2. Con jugadoras de Selección de ambos lados, ambos se repartieron puntos y méritos. Pese a la expectativa el primer tiempo pasó sin mucha acción en ambas áreas. De todos modos, a los 8 minutos, Catalina Rodríguez Giesso, de penal, puso el 1-0 para GEBA, que en el primer tiempo le dio bastante trabajo a la arquera Van der Molen, quien evitó que la ventaja se ampliara.

El festejo de las chicas de GEBA en el partido frente a Ciudad, que terminó igualado en dos goles

Corrían 16 minutos del complemento cuando Catalina Alimenti castigó en el segundo córner corto de su equipo y con una arrastrada agrandó la brecha. Sin embargo Ciudad respondió enseguida: Bruggesser consiguió el primer fijo y la histórica Carla Rebecchi, apenas 60 segundos después, descontó con una arrastrada fortísima al palo izquierdo de la arquera. Tras el gol, Ciudad al fin comenzó a ser mucho más ofensivo y a los 21 minutos reapareció Rebecchi para volver a anotar de corto. Esta vez, le cambió al palo a Dodorico y estableció el empate. Todo pudo haber sido redondo para la ex capitana de las Leonas porque faltando apenas 20 segundos para el cierre del partido tuvo a su favor otro corto que, esta vez, Dodorico se lo atajó para que el reparto fuera equitativo.