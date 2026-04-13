Metropolitanos de hockey: River y Lomas, el apasionante mano a mano en la punta del torneo femenino

Tras el breve receso por la Semana Santa, el Torneo Metropolitano de hockey volvió con algunas noticias interesantes sobre todo del lado de la rama femenina, ya que ahora hay dos líderes en un marco muy equilibrado; mientras, entre los hombres, hay cuatro equipos que marcan la diferencia y el que los persigue ya está a cinco puntos de los tres escoltas.

La derrota de River como local frente a Banco Provincia sorprendió de alguna manera, porque el perdedor era el único que mandaba entre las damas y su adversario todavía no había ganado en el torneo. Pero el 3 a 1 de la visita permitió que Lomas, con su 2 a 1 sobre Santa Bárbara como local, se trepara a lo más alto de las posiciones. El torneo tiene a dos equipos persiguiendo a ambos líderes: Gimnasia y Esgrima, que empató en su cancha 0 a 0 con Belgrano, y Santa Bárbara, justamente. Además, en la goleada de la fecha Ciudad salió del último puesto y logró su primer triunfo en su visita a Banco Nación por 4 a 1. El recientemente ascendido Olivos empató como local con el campeón San Fernando 1 a 1 y el mismo resultado se registró en Arquitectura donde el dueño de casa igualó con el colista San Lorenzo.

Italiano quedó a mano con St. Catherine's: 1 a 1

Italiano y St. Catherine’s necesitaban la victoria y el primero, incluso, quería los tres puntos que le hubieran permitido quedar en lo más alto de las posiciones. Pero fue también 1 a 1.

El primer cuarto empezó con mucha intensidad por parte de los dos equipos. Y en ese período, incluso, se registraron los dos goles. St. Catherine’s golpeó primero y a los 5 minutos Guadalupe Corti abrió el marcador al “agrandar” el arco y desviar la bocha para convertir. Pero rápidamente se recuperó Italiano y apenas 120 segundos más tarde, Zoe Díaz puso el empate para el que sería, al cabo, el resultado final. Sobre el cierre de ese primer tiempo justamente Díaz fue detenida con una infracción en el área pero Lombardo no pudo convertir el penal y enseguida Toccalino salió por una molestia muscular y no volvió a ingresar.

En el cierre del tercer cuarto Italiano tuvo una oportunidad más con el corner corto y en esa jugada lo tuvo dos veces: primero la bocha pegó en el palo y, tras el rebote, Gallardo salvó a su equipo con una fenomenal atajada. Italiano dispuso de una chance más con el corto que fue muy bien defendido por su rival. Los últimos 15 minutos tuvieron un trámite de ida y vuelta y ambos equipos fueron por los tres puntos, aunque Italiano hizo algo más. Tanto que Gallardo volvió a lucirse ante Casas que, tras una jugada individual, tuvo el 2-1 a su disposición por la izquierda mientras a sólo 11 segundos de la chicharra final, Andrade forzó otro corto que terminó en la nada misma. Y en el reparto para los dos.

San Fernando no se detiene

Entre los caballeros el campeón San Fernando continúa con su marcha implacable y, tras el 3 a 1 sobre Quilmes como visitante, sumó su quinta victoria al hilo en cinco presentaciones. Puntaje ideal con una de las delanteras más goleadoras y el arco menos vencido del torneo. De todos modos sus escoltas no ceden, también están invictos y los tres se impusieron como visitantes: Mitre, 3 a 0 a Sociedad Alemana de Gimnasia; Ciudad A, 4 a 2 a San Martín; y Banco Provincia, 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima (todavía no consiguió ganar). Además, el local Santa Bárbara venció a Universitario por 2 a 1 y, en su cancha, Lomas empató con Hurling 3 a 3.

Una escena del partido entre Ducilo y Ciudad B

Ducilo tenía la oportunidad de salir de su racha de cuatro empates al hilo contra Ciudad B, que había perdido sus cuatro encuentros. Pero... igualó. Fue 2 a 2.

El partido comenzó con imprecisiones por parte de ambos y, si bien Ducilo tuvo una mayor posesión de la bocha, no pudo capitalizar sus ingresos al área. Luego de una chance clarísima para Ciudad B en la que respondió muy bien el arquero rival, a los 18 minutos Tobías Martins consiguió un corto que culminó en el gol de Jeremías Infanzón en su debut como titular.

El grito de gol de Ciudad B ante Ducilo

El tercer cuarto llegó con el golazo de Ciudad B para empatar. A los 5 minutos del complemento Bruno Herczeg, con una pegada de revés, anotó en un momento clave del juego. Los dos tuvieron sus chances de marcar, pero no podían terminar bien las jugadas hasta que el equipo de Berazategui consiguió otro corto y, tras una jugada preparada, a los 20 minutos Bruno Correa desvió el tiro de Arango y puso a su conjunto arriba en el marcador. Pero Ciudad B no se dio por vencido y a los 23, Franco de Simone igualó y desató el grito de desahogo. La parte final del partido fue muy intensa con la bocha yendo de un lado al otro pero nada se modificó.