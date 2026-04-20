Metropolitanos de hockey sobre césped: San Fernando sigue su firme marcha en varones y venció a Mitre, su escolta

Son dos torneos distintos aunque se trate del mismo Metropolitano. Pero los hombres y las mujeres tienen sus diferencias. Ellos cuentan en lo más alto de la tabla con tres equipos separados por dos puntos; ellas, en cambio, tienen arriba a ocho conjuntos distanciados por esa misma cantidad de unidades. Cara y ceca del hockey sobre césped.

Entre los caballeros San Fernando mantuvo su andar perfecto: seis partidos y seis triunfos. Pero la del fin de semana no fue una victoria más porque en su cancha superó a uno de sus escoltas, Mitre, por 3 a 2. En cambio bien cerca del campeón se mantienen Ciudad A y Banco Provincia que golearon de local frente a Quilmes por 4 a 0 y contra Ciudad B por 5 a 0, respectivamente.

Ya algo lejos de los que por ahora dominan Santa Bárbara, Ducilo y Universitario. El primero, en su cancha, fue letal ante Sociedad Alemana de Gimnasia y lo aplastó por 7 a 0; el segundo, también ante su gente, también goleó: fue por 4 a 2 ante Lomas; y el tercero empató en un vibrante encuentro ante el visitante Gimnasia y Esgrima (aún no pudo ganar en el campeonato): fue 3 a 3.

Hurling y San Martín terminaron igualados

Un partido atractivo en la previa era el que sostuvieron Hurling y San Martín porque para uno el triunfo significaba no perderles pisada a los de arriba y para el otro, salir del incómodo fondo. Fue tablas con el 1 a 1.

La primera aproximación con riesgo fue de Fernández tras una presión con recuperación alta de San Martín que encontró en el área al delantero que eludió al arquero, pero se quedó sin ángulo y definió contra el lado de afuera de la red. Justamente él y Barberis se bajaron del avión tras ser campeones de la Copa Panamericana junior con los Leoncitos y fueron directo al club para disputar el partido. En el segundo cuarto mejoró Hurling y a los 18 minutos la experiencia y jerarquía de Marc Ganly le permitió ponerse arriba en el marcador: recibió la bocha en soledad, se acomodó y de pegada de derecho dejó sin chances a Díaz.

Tras el descanso largo San Martín fue al ataque para encontrar la paridad. Usó todos sus argumentos para aproximarse al arco defendido por Yanello y tanto ir e ir dio su recompensa: tras un córner corto pegado por Fernández el capitán Guillermo Campana desvió la pelota y anotó el gol del empate a los 12 minutos del complemento. Durante el último cuarto las acciones fueron más equilibradas, ninguno logró claridad en la definición y por eso la igualdad final resultó justa y el reparto de puntos, lo mejor para el partido.

La disputa de la bocha en Banco Provincia vs. Olivos

Entre las damas Lomas, que había llegado al inicio de la fecha como líder junto a River, quedó como el único puntero pero su empate 3 a 3 como visitante de Italiano no le permitió sacar más ventaja que apenas una unidad sobre Santa Bárbara, Gimnasia y Esgrima (empataron 0 a 0 en Gonnet), Belgrano y River (en Pinazo se impuso el local por 1 a 0). En el sexto lugar de la tabla quedaron Italiano y el campeón San Fernando, que como local igualó 2 a 2 con Ciudad. Además Banco Nación derrotó como visitante a Arquitectura por 3 a 0 y St. Catherine’s hizo lo propio con el colista San Lorenzo por 3 a 2.

Está tan apretado el panorama en el torneo que Banco Provincia, que había comenzado la fecha a sólo dos puntos del último puesto, con su triunfo por 3 a 0 sobre Olivos quedó a sólo cuatro unidades de Lomas.

El festejo de las chicas de Banco Provincia

El comienzo del partido tuvo al ganador acomodándose de a poco en el campo adversario provocando una asfixia intensa sobre las defensoras y volantes de su adversario. Además Banco Provincia fue en ese inicio agresivo para buscar el corto y lo encontró. Aunque recién en el tercero, a los 5 minutos, abrió el marcador a través de Julieta Arcidiácono. En el segundo cuarto Olivos tomó más riesgos pero careció de eficacia en sus ataques. Si bien todo fue más equilibrado, a un minuto del cierre de la primera etapa otra vez Arcidiácono, con el fijo, anotó para estirar la ventaja y consolidarse como la máxima anotadora del torneo (lleva siete).

En los primeros minutos del segundo tiempo el perdedor cambió radicalmente su actitud, atacó con una mayor fuerza, llegó al corto (tuvo un par) pero, a pesar de esa mejoría, no pudo descontar. En cambio a los 6 minutos Martina Agudiak convirtió un golazo al pegarle de aire a la pelota tras un despeje de Yangilevich que no resultó efectivo. El último cuarto pasó sin demasiadas emociones: con Banco Provincia satisfecho con la ventaja y con Olivos impotente para recuperarse.