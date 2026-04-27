Lomas le ganó a San Lorenzo en el duelo de extremos del Metro femenino de hockey sobre césped

Dos punteros que se afirman en base a victorias. Dos líderes que miran desde arriba en el Torneo Metropolitano aunque no deben descuidarse porque la distancia con sus perseguidores es mínima. Pero dos equipos que siempre son protagonistas y que tienen armas como para mantenerse en lo más alto.

Entre las damas, Lomas volvió a sumar de a tres puntos y mantuvo la diferencia de apenas uno aunque en lugar de tener cuatro escoltas, ahora sólo quedaron dos equipos en el segundo escalón. Es que Santa Bárbara y Belgrano ganaron sus respectivos partidos por el mismo resultado (2 a 1) como visitantes ante River (era, justamente, uno de los perseguidores de Lomas) y Olivos, respectivamente. Gimnasia y Esgrima perdió como local (y cedió su invicto, que ya no quedan en el torneo) contra Italiano por 2 a 0 y también cedió su posición en la tabla.

El campeón San Fernando, en cambio, se metió en la zona de los playoffs con su victoria como visitante ante Banco Nación por 2 a 1. Y hubo dos empates: Ciudad 2-Banco Provincia 2 y St. Catherine’s 0-Arquitectura 0.

El manejo de la bocha entre el Lomas puntero y San Lorenzo

En el partido más importante se produjo un duelo de extremos entre Lomas y el colista San Lorenzo. La victoria del puntero fue lógica y el 2 a 0 marcó la amplia diferencia entre ambos.

San Lorenzo salió a jugar buscando sorprender sabiendo de su necesidad imperiosa de sumar pero Lomas tuvo en el corner corto de Chiara Agostini la manera de cortar de raiz cualquier ilusión de su adversario. Luego de un primer intento, rompió el cero con un tiro inatajable para Sibilia. En el segundo cuarto el vencedor no bajó la intensidad de su juego, tuvo la pelota y manejó los tiempos del partido. Así logró un tercer fijo pero esta vez falló Agostini.

En el inicio del complemento San Lorenzo siguió buscando pero fue ineficaz y sus aproximaciones terminaron lejos del área de Barberi. Pero Lomas fue muy efectivo y en otro fijo arrastró Forcherio, la pelota pegó en el pelo y el rebote lo tomó Celina di Santo para marcar el segundo. San Lorenzo, después, “sufrió” el partido. Incluso en un momento llegó a tener ocho jugadoras en la cancha por las tarjetas verdes recibidas por Goroso y Gómez y la amarilla a la capitana Argüello. Hasta su entrenador Facundo Fernández Onega fue expulsado.

El abrazo conjunto de las chicas de Lomas, punteras

De todos modos, cuando se tranquilizó, el perdedor hizo lo mejor de la tarde en el último cuarto cuando consiguió sus primeros remates al arco y se acomodó en su sector defensivo. Lomas, igualmente, terminó dando una imagen absoluta de suficiencia y superioridad con Marcucci luciéndose en el mediocampo a pura recuperación y con Milagros di Santo siempre peligrosa en el ataque como sus puntos individuales más altos.

Entre los caballeros, el campeón San Fernando llegó a siete de siete: siete triunfos en siete encuentros con una de las delanteras más goleadoras y el arco menos vencido del campeonato. Como visitante derrotó a Sociedad Alemana de Gimnasia por 2 a 0 y así mantuvo la diferencia de dos unidades con respecto a Ciudad A y Banco Provincia, que superó al local Lomas por 2 a 1. En la zona de los playoffs hubo un cambio de “figuritas”: entró Universitario, que venció como visitante al colista Ciudad B por 3 a 2, y salió Ducilo, que empató en su visita a San Martín 2 a 2. También fue tablas Quilmes 3-Hurling 3 en el partido con mayor cantidad de goles de la fecha. Gimnasia y Esgrima, en su cancha, logró su primera victoria al superar a Santa Bárbara por 3 a 1. Y como visitante, Banco Provincia venció a Lomas por 2 a 1.

Ciudad y Mitre no se dieron tregua; se impuso el equipo más efectivo, con gol de Mateo Serrano y la gran figura de Capurro

Hubo mucha expectativa por el duelo de Ciudad A frente a Mitre -también está en la pelea de arriba- que terminó favoreciendo al primero por 1 a 0.

Durante el primer cuarto todo fue muy parejo. Ambos arrancaron estudiando al adversario y pensando muy bien cómo y por dónde atacar y lastimar. Más allá de algún momento en el que Ciudad dominó y Ruiz debió estar un poco más atento, no hubo un peligro claro para nadie. En el segundo cuarto hubo más ofensivas verticales pero ninguno fue efectivo en sus ingresos al círculo.

Mitre consiguió alguna leve superioridad al juntar pases entre sus volantes y delanteros aunque Douboloy no sufrió nada. Sin embargo el partido cambió cuando Rodríguez empezó a tomar el control del juego y Ciudad se metió en el campo adversario. Ahí sí fue exigido en serio Ruiz, aunque el arquero respondió con firmeza.

El festejo del triunfo de Ciudad sobre Mitre; podrían encontrarse en los playoffs

Tras el descanso largo Ciudad dio un paso más al frente y empezó a brillar la figura de Capurro metiéndose entre los defensores rivales y desequilibrando en el uno contra uno. En el último cuarto la presión de Ciudad se intensificó aún más y el encuentro se cargó de emoción. Apenas comenzado ese período final el ganador consiguió un corto que terminó marcando la historia del partido porque tras el despeje de Ruiz, el rebote le quedó al servidor Capurro que buscó el segundo palo y ahí encontró el desvío de Mateo Serrano que decretó la victoria. Luego todo fue fricción.

Mitre intentó con recuperación y agresividad pero no consiguió llegar al empate y así celebró Ciudad un partido que, casi con seguridad, podría repetirse en la postemporada porque ese es el objetivo de ambos: luchar por el título.