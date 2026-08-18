En qué canal pasan el Mundial de hockey 2026 hoy

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Las Copas del Mundo femenina y masculina se disputan en Países Bajos y Bélgica entre el 15 y el 30 de agosto, con la participación de las Leonas y los Leones
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Actualmente se están disputando los Mundiales de hockey sobre césped en Amstelveen, Países Bajos, y Wavre, Bélgica. Las Leonas y los Leones participan de los certámenes femeninos y masculinos, respectivamente, con la ilusión de llegar hasta las rondas definitorias. Todos los partidos de ambas Copas del Mundo se pueden ver en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los de las selecciones argentinas, como el de este martes ante Países Bajos en la rama masculina, también están disponibles en alguna de las señales de televisión de ESPN.
Las mujeres integran el Grupo B y todos sus partidos de la primera etapa los juegan en el estadio belga Belfius Hockey Arena. En el debut empataron 1 a 1 con Estados Unidos y luego, en la segunda fecha, derrotaron por 3 a 2 a Alemania, que tienen en el plantel a la ex-jugadora de las Leonas Lucina von der Heyde. El cierre de la etapa de grupos será el miércoles 19 a las 6 (horario argentino) ante Escocia.
El equipo de varones, por su parte, conforma el Grupo A de la Copa del Mundo y afronta sus encuentros de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium. En la primera jornada venció a Japón por 3 a 0 y este martes a las 13, se medirá con uno de los dos anfitriones, Países Bajos, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 a las 7.30 se verá las caras con Nueva Zelanda.
Cómo ver online el Mundial de hockey 2026
Todos los partidos de los Leones y las Leonas se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN 2.
- Disney+ Premium.
Fixture del Mundial de hockey 2026
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
Torneo femenino
Primera etapa
Grupo A
Fecha 1
- Australia 2 - 0 Japón
- Países Bajos 2 - 0 Chile
Fecha 2
- Chile 0 - 3 Japón
- Australia 2 - 4 Países Bajos
Fecha 3
- Chile vs. Australia - Miércoles 19 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Países Bajos vs. Japón - Miércoles 19 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
Grupo B
Fecha 1
- Alemania 3 - 0 Escocia
- Argentina 1 - 1 Estados Unidos
Fecha 2
- Estados Unidos 3 - 2 Escocia
- Alemania 2 - 3 Argentina
Fecha 3
- Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo C
Fecha 1
- Bélgica 5 - 2 Nueva Zelanda
- España 3 - 2 Irlanda
Fecha 2
- Nueva Zelanda 2 - 3 Irlanda
- España vs. Bélgica - Martes 18 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Fecha 3
- Nueva Zelanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
- Bélgica vs. Irlanda - Jueves 20 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo D
Fecha 1
- Inglaterra 4 - 0 Sudáfrica
- China 2 - 2 India
Fecha 2
- Inglaterra 2 - 4 China
- India 6 - 1 Sudáfrica
Fecha 3
- China vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- India vs. Inglaterra - Jueves 20 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
Torneo masculino
Primera etapa
Grupo A
Fecha 1
- Países Bajos 5 - 1 Nueva Zelanda
- Argentina 3 - 0 Japón
Fecha 2
- Nueva Zelanda 2 - 0 Japón
- Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
Fecha 3
- Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.
Grupo B
Fecha 1
- Alemania 5 - 1 Malasia
- Bélgica 3 - 2 Francia
Fecha 2
- Francia 3 - 3 Malasia
- Alemania 1 - 0 Bélgica
Fecha 3
- Francia vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.
- Bélgica vs. Malasia - Miércoles 19 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo C
Fecha 1
- Australia 3 - 1 Irlanda
- España 3 - 1 Sudáfrica
Fecha 2
- España 0 - 1 Australia - Martes 18 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.
- Irlanda vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.
Fecha 3
- Australia vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.
- Irlanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.
Grupo D
Fecha 1
- India 3 - 1 Gales
- Inglaterra 4 - 1 Pakistán
Fecha 2
- Pakistán 3 - 3 Gales
- India 2 - 4 Inglaterra
Fecha 3
- Inglaterra vs. Gales - Miércoles 19 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.
- Pakistán vs. India - Miércoles 19 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.
El formato de juego es diferente al de las ediciones anteriores. En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas y los Leones avanzarán a la siguiente ronda, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, en caso de pasar, se enfrentarán a dos rivales con los que no se cruzaron en la primera etapa y si alguno termina como líder o escolta, se clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, competirán por el noveno puesto en un formato similar.
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