En qué canal pasan el Mundial de hockey 2026 hoy

Actualmente se están disputando los Mundiales de hockey sobre césped en Amstelveen, Países Bajos, y Wavre, Bélgica. Las Leonas y los Leones participan de los certámenes femeninos y masculinos, respectivamente, con la ilusión de llegar hasta las rondas definitorias. Todos los partidos de ambas Copas del Mundo se pueden ver en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los de las selecciones argentinas, como el de este martes ante Países Bajos en la rama masculina, también están disponibles en alguna de las señales de televisión de ESPN.

Las mujeres integran el Grupo B y todos sus partidos de la primera etapa los juegan en el estadio belga Belfius Hockey Arena. En el debut empataron 1 a 1 con Estados Unidos y luego, en la segunda fecha, derrotaron por 3 a 2 a Alemania, que tienen en el plantel a la ex-jugadora de las Leonas Lucina von der Heyde. El cierre de la etapa de grupos será el miércoles 19 a las 6 (horario argentino) ante Escocia.

Las Leonas le ganaron a Alemania por 3 a 2 en la segunda fecha del Mundial 2026 Federación Internacional de Hockey (FIH)

El equipo de varones, por su parte, conforma el Grupo A de la Copa del Mundo y afronta sus encuentros de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium. En la primera jornada venció a Japón por 3 a 0 y este martes a las 13, se medirá con uno de los dos anfitriones, Países Bajos, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 a las 7.30 se verá las caras con Nueva Zelanda.

Lucas Toscani convirtió uno de los goles con los que los Leones derrotaron a Japón en el debut mundialista FIH

Cómo ver online el Mundial de hockey 2026

Todos los partidos de los Leones y las Leonas se pueden ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, que en su plan Premium transmite todos los encuentros de la Copa del Mundo. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Fixture del Mundial de hockey 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Torneo femenino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Australia 2 - 0 Japón

Países Bajos 2 - 0 Chile

Fecha 2

Chile 0 - 3 Japón

Australia 2 - 4 Países Bajos

Felice Albers, de Países Bajos, controla la bocha ante la marca de las australianas Alana Kavanagh y Abigail Wilson KOEN VAN WEEL - ANP

Fecha 3

Chile vs. Australia - Miércoles 19 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Miércoles 19 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

Alemania 3 - 0 Escocia

Argentina 1 - 1 Estados Unidos

Fecha 2

Estados Unidos 3 - 2 Escocia

Alemania 2 - 3 Argentina

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

Bélgica 5 - 2 Nueva Zelanda

España 3 - 2 Irlanda

Fecha 2

Nueva Zelanda 2 - 3 Irlanda

España vs. Bélgica - Martes 18 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Irlanda - Jueves 20 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

Inglaterra 4 - 0 Sudáfrica

China 2 - 2 India

Fecha 2

Inglaterra 2 - 4 China

India 6 - 1 Sudáfrica

Fecha 3

China vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

India vs. Inglaterra - Jueves 20 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

Torneo masculino

Primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Países Bajos 5 - 1 Nueva Zelanda

Argentina 3 - 0 Japón

Fecha 2

Nueva Zelanda 2 - 0 Japón

Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Grupo B

Fecha 1

Alemania 5 - 1 Malasia

Bélgica 3 - 2 Francia

Fecha 2

Francia 3 - 3 Malasia

Alemania 1 - 0 Bélgica

Fecha 3

Francia vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Bélgica vs. Malasia - Miércoles 19 de agosto a las 15.30 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo C

Fecha 1

Australia 3 - 1 Irlanda

España 3 - 1 Sudáfrica

Fecha 2

España 0 - 1 Australia - Martes 18 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

Irlanda vs. Sudáfrica - Martes 18 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Australia vs. Sudáfrica - Jueves 20 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Irlanda vs. España - Jueves 20 de agosto a las 12 en el Belfius Hockey Arena.

Grupo D

Fecha 1

India 3 - 1 Gales

Inglaterra 4 - 1 Pakistán

Fecha 2

Pakistán 3 - 3 Gales

India 2 - 4 Inglaterra

Inglaterra derrotó a India en la segunda fecha del Grupo D del Mundial de hockey masculino 2026 KOEN VAN WEEL - ANP

Fecha 3

Inglaterra vs. Gales - Miércoles 19 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Pakistán vs. India - Miércoles 19 de agosto a las 10 en el Wagener Hockey Stadium.

El formato de juego es diferente al de las ediciones anteriores. En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas y los Leones avanzarán a la siguiente ronda, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, en caso de pasar, se enfrentarán a dos rivales con los que no se cruzaron en la primera etapa y si alguno termina como líder o escolta, se clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, competirán por el noveno puesto en un formato similar.