En qué canal pasan las Leonas vs. Países Bajos, por la final del Mundial de hockey 2026

Este sábado, desde las 11 (horario argentino), las Leonas y Países Bajos se enfrentan en la final del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026. El encuentro se disputa en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming en el plan premium de la plataforma Disney+.

La selección argentina se metió en la pelea por el título tras derrotar a Australia por 1 a 0 con un gol de Julieta Jankunas. De los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, llegaron al menos hasta semifinales en seis ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Previamente fueron campeonas del mundo en Perth 2002 y Rosario 2010.

Con garra, pasión y juego, las Leonas quieren dar el golpe y derrotar a Países Bajos en su propia casa FIH

El anfitrión y máximo favorito al título, por su parte, superó a Bélgica en las semifinales, también por la mínima diferencia, con un tanto de Frederique Matla. Sin embargo, el cruce entre neerlandesas y belgas estuvo marcado por un gol mal anulado a las Panteras Rojas a 4′ del final que, de convalidarse, posiblemente hubiera llevado el partido a los shoot-outs.

Ya con un lugar asegurado en la final a pesar de esa polémica, las neerlandesas buscarán levantar el trofeo por décima vez en la historia. Son, por amplia diferencia, las máximas ganadoras de todos los tiempos y, como si fuera poco, no pierden un partido de una Copa del Mundo desde hace 16 años, cuando cayeron por 3 a 1 en la final del 2010 frente a, justamente, las Leonas, en una noche brillante de la mejor jugadora de todos los tiempos, Luciana Aymar.

Países Bajos no pierde un partido de un Mundial desde la final del 2010, cuando cayó ante las Leonas Patrick Post - AP

Países Bajos tiene, además de sus nueve trofeos, cuatro subcampeonatos y un tercer puesto. La Argentina, por su parte, acumula cuatro segundos puestos y tres medallas de bronce.

Las Leonas vs. Países Bajos: cómo ver online

El encuentro definitorio está programado para este sábado a las 11 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa del Mundo, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de las Leonas. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.40.