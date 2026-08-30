En qué canal pasan los Leones vs. Países Bajos, por el tercer puesto del Mundial de hockey 2026

Los Leones enfrentan un compromiso fundamental en el Mundial de hockey sobre césped 2026 que finaliza este domingo y que se llevó a cabo en amas ramas desde el 15 de agosto. Tras caer en las semifinales, el equipo albiceleste busca cerrar su campaña con una medalla, la de bronce, que igualaría su mejor marca histórica en una Copa del Mundo. Después del título mundial ganado por las Leonas este sábado, ellos también quieren subirse al podio.

El partido, que inicia a las 9 de la Argentina, se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, la señal que tiene los derechos; y la plataforma de streaming Disney+ Premium.

Los Leones cayeron en semifinales ante el campeón defensor e irán por el tercer puesto Omar Havana - AP

En semifinales, Alemania se impuso a la Argentina por 2 a 1 con dos goles de Justus Weigand (Tomás Domene empató transitoriamente para la albiceleste). En el otro compromiso, el conjunto neerlandés perdió 4 a 3 con la sorpresiva España y se quedó sin la posibilidad de levantar el trofeo. José Basterra anotó tres goles para los Red Sticks y Pepe Cunill convirtió el restante; mientras que para la Naranja marcaron Koen Bijen, Jip Janssen y Joep de Mol.

Así, los Leones intentarán tomarse revancha de la caída ante Países Bajos por 3 a 1 en la fecha 2 del Grupo A. En aquel encuentro, el único gol albiceleste lo convirtió Nicolás Della Torre; mientras que los tantos neerlandeses los anotaron Thierry Brinkman, Tijmen Reyenga y Duco Telgenkamp.

El objetivo que queda por delante para los argentinos es colgarse la medalla de bronce y, en consecuencia, subirse al podio de una Copa del Mundo por segunda vez en la historia tras lo hecho en La Haya 2014, cuando vencieron a Inglaterra por 2 a 0 también en el partido por el tercer puesto.

Los Leones vs. Países Bajos: todo lo que hay que saber

Partido por el tercer puesto del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026.

Día : Domingo 30 de agosto.

: Domingo 30 de agosto. Hora : 9 (horario argentino).

: 9 (horario argentino). Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.

Los Leones quieren irse con un premio del Mundial, en el que hicieron un gran papel Omar Havana - AP

Los Leones vs. Países Bajos: cómo ver online

El encuentro que dirime al ganador del tercer puesto está programado para este domingo a las 9 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Las Leonas, de la mejor manera

Este sábado se definió en Amstelveen, el Mundial femenino. Y las Leonas fueron las campeonas. El equipo argentino sacó lo mejor de su esencia, la que edificó a su historia más gloriosa y en Países Bajos, anfitrión de este esta Copa del Mundo junto a Bélgica, venció al conjunto local por 3 a 1 en penales tras el 1 a 1 en tiempo reglamentario.

De esta manera, el equipo argentino consiguió em tercer título de su historia, tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010. Con mucho corazón y mucha garra, pero también jugando un partido casi perfecto, el seleccionado albiceleste revirtió toda la adversidad posible, incluso ir abajo en el marcador y tuvo el premio mayor: la gloria eterna que implica ser campeón del mundo.