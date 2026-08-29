La felicidad de las Leonas tras el título: “Somos campeonas del mundo, a festejar”

Las Leonas festejaron este sábado su título como nuevas campeonas del mundo. La tercera estrella fue conseguida después de vencer a Países Bajos 3-1 por penales, después del 1-1 en tiempo regular.

Entre lágrimas, la delantera Julieta Jankunas celebró el nuevo título y el esfuerzo de la selección femenina de hockey sobre césped. “No lo puedo creer, es el sueño estar acá, ser campeonas. Es el escenario ideal”, sostuvo en diálogo con ESPN.

La jugadora analizó el partido y el rendimiento del equipo: “Arrancamos muy metidas, muy bien. Lamentablemente sabemos que, a este nivel, un córner es casi un gol, que es uno de sus fuertes [del equipo neerlandés]. El gol llegó en un momento duro para nosotras, pero el equipo jamás fue para abajo. Fue: che, lo damos vuelta. Y dicho, hecho. Y en los penales fue: es nuestro. Siempre fuimos superiores y se vio eso”.

¡NO PUDO HABLAR! Juli Jankunas, completamente emocionada con la consagración de Las Leonas como campeonas del mundo luego de vencer a Países Bajos en los penales australianos.



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“Calma, cabeza, y 100% de confianza en lo que sabemos hacer. El camino que tuvimos no fue fácil, pero somos Argentina y lo pudimos marcar dentro de la cancha. A toda la gente y los argentinos: somos campeones del mundo, a festejar”, sumó.

En tanto, una de las grandes figuras de la definición, la arquera Cristina “China” Consentino, rescató la unión del equipo durante el torneo. “Se trata de luchar cada pelota y disfrutar en la tanda de penales. Creo que era algo que esperábamos con ilusión; nos lo merecemos. Hemos sido un equipo excelente y estoy muy orgullosa de las chicas que luchan conmigo en este torneo”, señaló.

Consentino habló sobre su preparación para la tanda de penales: “Los había visto, no con tanto detalles, pero los vi. Lo siento en el momento”.

Las argentinas Victoria Miranda y Brisa Bruggesser celebran tras ganar la tanda de penales ap - AP

La capitana del equipo Agostina Alonso remarcó lo importante que fue aquella derrota contra Países Bajos en diciembre de 2025 en un partido de la FIH Pro League en Santiago del Estero. “Se me viene a la cabeza ese 0-4 y ahora termina este proceso con esta victoria. De ahí para adelante mejoramos lo que teníamos que mejorar. Es el esfuerzo de todas. Salimos a jugarle de igual a igual a un equipazo y nos animamos todo el partido. Las vimos hasta asustadas”, sostuvo.

Aseguró que Las Leonas tuvieron “mucho dominio y personalidad”. “Si íbamos a perder o ganar, queríamos ser nosotras adentro de la cancha. Cuando íbamos perdiendo sabíamos que eran buenas y que un gol nos podía golpear, pero también que podíamos estar bajo control. Nos lo tomamos con mucha calma, lo que habla de una madurez y crecimiento increíble”, detalló.

También le dedicó unas palabras a la arquera estrella del equipo: “La china se divierte, y cuando se divierte es cuando mejor ataca. Es una bestia. Creo que hoy lo pudo de mostrar una vez más”.

🇦🇷🏆 ¡¡SON HISTORIA PURA!! ¡SOFI CAIRO MARCÓ SU PENAL Y LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO POR TERCERA VEZ EN SU HISTORIA! ¡LA TERCERA ESTRELLA LLEGÓ PARA EL HOCKEY FEMENINO! 🇦🇷🏆



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Le dejó un mensaje a la Federación Internacional de Hockey (FIH). “FIH, es la mejor arquera del mundo y es hora de que se lo reconozcan. Nos da mucha seguridad en el arco, siendo una voz de mando y líder que nos ordena. Nos hace crecer como equipo”, dijo.

La volante Eugenia Trinchinetti se sumó a la entrevista y analizó el nivel del equipo a la hora de jugar. “Es la mejor final que jugamos hasta el momento. Las pasamos por arriba desde el minuto uno”, expresó.

Majo Granatto, también capitana de Las Leonas y responsable del gol del empate, comentó sobre los momentos previos al empate. “Veníamos intentando y tuvo que entrar de cualquier manera. Fue un partido que jugamos bien, con intensidad. Hicimos las cosas muy bien desde el principio y es el resultado de un equipo que empujó. Sabíamos que era un grupo que podía pelear muy alto”, sostuvo.

El equipo de Fernando Ferrara redondeó una campaña invicta. En la primera rueda, el conjunto nacional igualó con Estados Unidos (1-1) y superó a Alemania (3-2) y a Escocia (2-0). En la segunda rueda, derrotó a España (3-0) e igualó con Bélgica (0-0).

La arquera Cristina Cosentino celebra con el trofeo de campeonas ap - AP

Al final, se impuso a Países Bajos en la tanda de penales. Al igual que en París 2024, Sofía Cairó anotó el penal definitorio para la consagración de Argentina. Además, habían convertido Victoria Granatto y Brisa Bruggesser, en tanto que el gol de Zoe Díaz fue anulado. En las locales festejó Marijin Veen y fallaron Pien Sanders, Felice Albers y Freeke Moes.

Las Leonas ganaron el Mundial en el Wagner Stadium, la casa de las defensoras del títulos y de las campañas olímpicas, lo que es considerado el mayor templo del hockey en el mundo. El título causó enorme emoción en las jugadoras, que ingresaron al podio bailando con banderas argentinas.

En paralelo, desde uno de los palcos, la excapitana de la selección argentina Luciana Aymar saltó de emoción tras el penal de la victoria. También se emocionó Sergio Vigil, exentrenador de Las Leonas, presente en el estadio.