Por dónde pasan las Leonas vs. Países Bajos y qué canal lo transmite en vivo

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La final del mundial entra la selección argentina y el tricampeón en ejercicio se disputa este sábado a las 11 (horario argentino) en Amstelveen
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Las Leonas y Países Bajos protagonizan este sábado la gran final del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026. El encuentro definitivo se disputa en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen a partir de las 11 (horario argentino), y cuenta con la televisación de ESPN 2, además de la opción de verlo a través de la plataforma de streaming Disney+ Premium.
La selección argentina superó a Australia en semifinales por 1 a 0 con un gol de la cordobesa Julieta Jankunas. Este resultado ratifica la vigencia del hockey albiceleste: de los últimos siete Mundiales, incluyendo el de este año, las Leonas alcanzaron al menos la semifinal en seis oportunidades. Únicamente en Londres 2018 se quedaron afuera de los cuatro mejores al caer en cuartos de final. Además, tienen en su palmarés dos Copas del Mundo, las obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.
Su rival de turno es el anfitrión y principal candidato al título. Accedió a la final tras vencer a Bélgica por la mínima diferencia con un tanto de Frederique Matla. Este compromiso dejó una fuerte polémica, ya que las belgas sufrieron la inexplicable anulación de un gol a cuatro minutos del final. “Nos han robado. No tengo nada más que decir. Lo siento, pero era ciento por ciento gol. No sé cuánto habrá cobrado la árbitra”, comentó Justine Rasir, autora del gol anulado, al consumarse la eliminación de las belgas de la final, pero que después se quedó con el bronce frente a Australia.
Las Leonas quieren hacer historia. En contrapartida, Países Bajos busca su décima corona mundial para estirar su dominio absoluto, ya que no pierde un partido en una Copa del Mundo desde hace 16 años. Aquella última derrota neerlandesa ocurrió precisamente ante la Argentina en la final de 2010, cuando el local se consagró ante su gente y bordó la segunda estrella en su escudo.
En el presente, la diferencia entre ambos países se refleja en los enfrentamientos recientes: en la FIH Pro League del 11 de diciembre pasado, las europeas ganaron 4 a 0. Además, festejaron en las finales del Mundial 2022 y de los Juegos Olímpicos París 2024, en ambos casos por 3 a 1. El objetivo de las dirigidas por Fernando Ferrara, en consecuencia, es destronar al mejor equipo del mundo.
Las Leonas vs. Países Bajos: cómo ver online
El encuentro que dirime al campeón está programado para este sábado a las 11 (horario argentino) en Amstelveen, Países Bajos, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
- ESPN 2.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Países Bajos corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Copa del Mundo, en la final de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.31 contra los 7.40 que se repagan por un hipotético triunfo de las Leonas. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 5.40.
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