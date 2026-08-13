Fernando Ferrara y Lucas Rey: los desafíos con las Leonas y los Leones en el Mundial de hockey, con el mensaje que dejó el fútbol

Superado el furor del Mundial de fútbol, la Argentina vuelve a estar representada pero ahora en el hockey sobre césped, y por partida doble: este fin de semana, las Leonas y los Leones debutarán en la Copa del Mundo que se disputará en Bélgica y Países Bajos, dos países en donde este deporte tiene una enorme trascendencia.

Luego del subcampeonato en la cita de 2022 y el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024, Fernando Ferrara sigue al frente de las chicas con el desafío mayúsculo de darle a la Argentina “la tercera”, después de los trofeos mundialistas en Perth 2002 y Rosario 2010. El primer capítulo será el sábado ante Estados Unidos por el Grupo B, que también integran Alemania y Escocia.

Simultáneamente, Lucas Rey -otro exjugador de la selección, como Ferrara- intentará con los Leones abrirse paso en una competencia de extrema paridad. El bautismo será el domingo ante Japón, por el Grupo A, que además incluye a Países Bajos y Nueva Zelanda.

Ambos directores técnicos hablaron con LA NACION en una charla compartida. Ya durante la primera rueda del Mundial, estarán separados por 213 kilómetros: mientras que el búnker de Ferrara se instalará en la ciudad belga de Wavre, el cuartel de Rey tendrá lugar en Amstelveen, Países Bajos.

Buenos Aires 5ago26. Despedida oficial de las selecciones de Leonas y Leones para los Mundiales, en la Torre MACRO de Av. Madero. En la foto, Fernando Ferrara (DT de Las Leonas, izqquierda) y Lucas Rey (DT de los Leones) Rodrigo Néspolo - Canon digital

-¿Cuál es el objetivo de Leonas y Leones en este Mundial?

-Fernando Ferrara: Para las chicas consiste en ofrecer la mejor versión y llegar lo más lejos posible en esta Copa del Mundo. Venimos de sostener el segundo puesto en el ranking mundial desde hace cuatro años, pero queremos más.

-Lucas Rey: Mi objetivo como entrenador es bastante claro: tengo que darles el ambiente ideal a los jugadores para que puedan tener una gran performance. Si rinde tal como se entrenó, es una selección que va a exhibir un muy buen nivel en el torneo y... después se verá para qué está.

-En las Leonas siempre aparece esa barrera casi inexpugnable de Países Bajos, N° 1 del ranking y dueño de un reinado casi indestructible en el hockey. Y con el agregado que serán locales. ¿Cómo se puede dar el gran golpe?

-FF: Estuvimos trabajando más que nunca. Esta vez con la experiencia previa del Mundial 2022, donde perdimos la final contra ellas, junto con lo que vivimos en los Juegos Olímpicos de París también, en aquellas semifinales en las que también caímos. Jamás nos entrenamos con tanta intensidad y tanto como en este último período. Es una tarea recontra difícil, porque la misión será primero ganarle a Bélgica en su país y luego a las holandesas en Países Bajos. Pero sabemos cuáles son nuestras fuerzas para intentar conseguirlo.

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

-En el hockey masculino es muy notoria la paridad. En el top 10, cualquiera le puede ganar a cualquiera; es lo que se observa en todos los torneos oficiales.

-LR: Sí, si analizás partido a partido de la Pro League, de repente estás en el número 2 del ranking, perdés dos partidos seguidos en una ventana y ya caés a la séptima posición, por dar un ejemplo. Está todo tan parejo a nivel mundial que el equipo que llegue mejor a este momento importante de la temporada va a marcar diferencias.

-¿Cómo se regeneró la selección femenina después del tercer puesto en los Juegos de París 2024?

-FF: Muchas jugadoras se sumaron al proyecto, con una vuelta de rosca también en el cuerpo técnico, donde se incorporó un profesor de yoga que también se ocupa de la parte mental. Así que nos alimentamos de la energía de las jóvenes y de un nuevo sistema de juego, que exhibe más variantes de posiciones y mayor dinámica. Siempre hay que mostrar algo diferente, no te queda otra en este ámbito. Somos un equipo versátil que va cambiando en los partidos, aunque prestándole atención a que las chicas se sientan cómodas con el esquema. Habrá sorpresas en el sistema con cosas que nunca utilizamos hasta ahora, como algunas jugadas de córner corto.

-¿De qué manera se armó el plantel de los Leones?

-LR: Es un mix. Tenemos jugadores que están haciendo sus primeras armas, como Matías Andriotti, Tomás Ruiz e Ignacio Ibarra, otro grupo de jugadores jóvenes y al mismo tiempo experimentados que ya tienen rodaje en Juegos Olímpicos y Mundiales. Estamos contentos con lo que elegimos, más allá de que tuvimos dudas hasta el final para confeccionar la lista. Varios a los que no les tocó formar parte de este Mundial podrían haber estado tranquilamente.

Al diez años del oro olímpico, los Leones participarán del Mundial 2026, con Países Bajos y Bélgica como anfitriones

-Fernando, llevás un largo ciclo desde octubre de 2021 al frente de las Leonas. ¿Esta decidido formalmente que éste será tu último torneo con la selección femenina?

-FF: No, no, absolutamente no. Eso se verá después. Obviamente sé que un Mundial o unos Juegos Olímpicos son torneos donde hay un antes y un después para un conductor, pero la verdad es que todavía no pienso en mi continuidad como DT de las chicas. Tengo el apoyo de la dirigencia y lo vamos a hablar después del Mundial.

-¿Lucas, cómo es dirigir a tu hermano Matías, de 41 años y que se encamina a su sexto Mundial?

-LR: Tenemos muy buena dinámica en lo que respecta a cuándo hablar como hermanos y en qué momento hacerlo dentro del vínculo DT-jugador. A veces la charla va para un lado serio, hacia un enfoque totalmente diferente, y el mensaje pasa a ser más contundente de mi parte y del cuerpo técnico, sobre la base de lo que buscamos para la selección. Y él, en su condición de capitán, lo entiende y lo lleva adelante. Es fácil dirigir a Matías porque encierra los valores del equipo. Y claro que está habilitado para intercambiar opiniones sobre el equipo, pero esa puerta de poder hablar está abierta, también, hasta para el último jugador del plantel.

-Todavía está fresco lo de Argentina en el Mundial de fútbol: ¿Qué mensaje les dejó las remontadas de la selección para nunca darse por vencida, más allá de la derrota en la final con España?

-FF: Es un mensaje impresionante que baja al pueblo argentino también. Por las formas, las maneras de liderazgo y el trabajo en equipo. Es la idea de que el equipo está por delante, más allá del ingreso de un jugador u otro a la cancha. Y el tema de la resiliencia, de arrancar perdiendo y contar con una marcha más, que en este caso tenemos nosotros, los argentinos, en los momentos de dificultad para dar vuelta un resultado o perseguir una victoria. Obviamente, es un mensaje que nuestras jugadoras también lo ven; es un modelo importante.

-LR: La selección de Scaloni revalidó la idiosincrasia y el ADN del argentino. Por eso el argentino es tan valorado y deseado a nivel internacional: esto de no bajar los brazos hasta que el partido termina y buscar revertir el marcador. Quizás no hubo remontada ante España, pero Argentina pudo haber empatado sobre el final y haber ido a los penales. Eso habla del argentino propiamente dicho. Es lo que nosotros trabajamos y la línea que les bajamos mucho a los jugadores: tenemos la obligación de respetar ese ADN.

Las Leonas hockey

-Fernando, ¿Cómo lo ves a tu colega al frente de los Leones?

-FF: Es un técnico con el que ya me tocó llevar adelante un proceso junior durante la pandemia, que fue muy difícil; una época en la que compartimos cancha: yo con las Leoncitas y él como entrenador del Sub 21 de varones, que después terminaron ganando el Mundial de la categoría. Es un entrenador que trabaja muy bien, de manera ordenada. Tiene convicción, pero lógicamente necesita el tiempo para que el equipo brinde su mejor versión. La verdad es que lo veo muy bien.

-Lucas, ¿y qué opinás de Ferrara como conductor de las Leonas?

-LR: Como comentó Fernando, hemos trabajado juntos y rotado en la cancha en el Cenard en aquellos entrenamientos con los seleccionados juniors. Es claro que logró un muy buen resultado en el último Mundial con las Leonas, que salieron segundas. Y también el tercer puesto en los Juegos Olímpicos de París 2024; es decir que nunca bajó del podio. De afuera se ve que es un grupo que está muy comprometido con lo que el entrenador pide y eso habla de la llegada que tiene él como líder. Como decimos siempre: nosotros somos los hinchas número 1 uno de las chicas. Nos encanta que les vaya bien, porque si es así, le irá bien al hockey argentino, no importa en qué rama.