Las Leonas en el Mundial 2026: esta es la lista de convocadas de la selección argentina de hockey

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El seleccionado femenino inicia el camino en una nueva Copa del Mundo; las dirigidas por Fernando Ferrara fueron subcampeonas en la última edición
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El Mundial de hockey sobre césped femenino 2026 se llevará a cabo en Bélgica y Países Bajos entre el 15 y el 30 de agosto próximos. La selección argentina integra el Grupo B con Estados Unidos, Alemania y Escocia, y es una de las candidatas al título. Toda la Copa del Mundo se puede ver en vivo por streaming en la Argentina a través de Disney+ Premium, mientras que los partidos de las Leonas también estarán disponibles en alguna de las señales de ESPN.
El entrenador albiceleste Fernando Ferrara convocó a 20 jugadoras, de las cuales nada menos que la mitad son debutantes. Entre las citadas hay varias que hace 10 años constituyeron la base de las Leoncitas campeonas del mundo en Chile 2016. Las más experimentadas son Victoria Sauze y Victoria Granatto, ambas de 35 años. En contrapartida, hay cuatro que tienen 20 y son las más jóvenes del equipo: Zoe Díaz, Milagros Alastra, Emma Knobl y Mercedes Artola.
La lista de las Leonas mundialistas
- Cristina Cosentino (*)
- Mercedes Artola (*)
- Agustina Gorzelany (°)
- Valentina Raposo
- Sofía Cairo (*)
- Sofía Toccalino
- Milagros Alastra (*)
- Emma Knobl (*)
- Agostina Alonso (°)
- Juana Castellaro (*)
- Victoria Miranda (*)
- Victoria Sauze
- Eugenia Trinchinetti (°)
- Paula Ortíz (°)
- María José Granatto (°)
- Victoria Granatto
- Julieta Jankunas (°)
- Zoe Díaz (*)
- Brisa Bruggesser (*)
- Lara Casas (*)
(*) Debutantes.
(°) Campeona del mundo junior en 2016.
Fixture de las Leonas en el Mundial 2026
Grupo B
- Vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a la 12.30.
- Vs. Alemania - Lunes 17 de agosto a las 12.
- Vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
De los últimos seis Mundiales, las Leonas llegaron al menos hasta semifinales en cinco ocasiones. La única excepción fue en Londres 2018, cuando quedaron eliminadas en cuartos de final. Previamente se habían consagrado en Perth 2002 y Rosario 2010, y se habían colgado la medalla de bronce en Madrid 2006 y La Haya 2014. Luego, en la última edición realizada en Tarrasa y Amsterdam en 2022, fueron subcampeonas, algo que ya habían conseguido en Mandelieu-la-Napoule 1974, Berlín 1976 y Dublín 1994.
El formato de esta edición dispone de una etapa de grupos como primera ronda. El primero y el segundo de cada zona avanzarán a la siguiente instancia, compuesta por dos grupos de cuatro integrantes cada uno. En esta ronda, denominada Grupo F, si las Leonas se clasifican jugarán contra dos países a los que no se haya enfrentado en la etapa inicial. Ahí, los punteros y escoltas pasarán a semifinales y aquellas selecciones que terminen en el tercer o cuarto lugar de la tabla jugarán por el noveno puesto del certamen.