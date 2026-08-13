Mundial de hockey 2026: días, horarios, TV y cómo ver online

Entre el 15 y el 30 de de agosto se llevarán a cabo los Mundiales de hockey sobre césped en Amstelveen, Países Bajos, y Wavre, Bélgica. Las Leonas y los Leones participarán de los certámenes femeninos y masculinos, respectivamente, con la ilusión de llegar hasta las rondas definitorias. Todos los partidos de ambas Copas del Mundo se podrán ver en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los de las selecciones argentinas también estarán disponibles en alguna de las señales de TV de ESPN.

Las mujeres integran el Grupo B y jugarán sus partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. El debut será justamente este sábado 15 de agosto a las 12.30 frente a las estadounidenses. Posteriormente, el lunes 17 a las 12, se cruzarán con las alemanas, que tienen en el plantel a la ex-jugadora de las Leonas Lucina von der Heyde. El cierre de la etapa de grupos será el miércoles 19 a las 6 ante las escocesas.

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

El equipo de hombres, por su parte, conforma el Grupo A de la Copa del Mundo y afrontará los encuentros de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium. Su primera aparición será el 16 a las 14 ante Japón y dos días después, a las 13, se medirá con uno de los dos anfitriones, Países Bajos, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 a las 7.30 se verá las caras con Nueva Zelanda.

El equipo de las Leones para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

El DT Lucas Rey citó a Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Y puso como reservas a Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Grupos del Mundial de hockey sobre césped 2026

Femenino

Grupo A

Países Bajos

Australia

Chile

Japón

Grupo B

Argentina

Alemania

Estados Unidos

Escocia

Grupo C

Bélgica

España

Nueva Zelanda

Irlanda

Grupo D

China

Inglaterra

India

Sudáfrica

Masculino

Grupo A

Países Bajos

Argentina

Nueva Zelanda

Japón

Grupo B

Bélgica

Alemania

Francia

Malasia

Grupo C

Australia

España

Irlanda

Sudáfrica

Grupo D

Inglaterra

India

Pakistán

Gales

El formato de juego es diferente al de las ediciones anteriores. En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas y los Leones avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, la Argentina se enfrentará a dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, se clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.