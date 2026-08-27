Saltar al contenido principal
LA NACION

Final del Mundial de hockey 2026: cuándo juegan las Leonas vs. Países Bajos

El seleccionado argentino se metió en una nueva definición de la Copa del Mundo y enfrentará ni más ni menos que al tricampeón vigente, el equipo neerlandés

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Las Leonas están en una nueva final; vencieron a Australia por 1 a 0 con gol de Julieta Jankunas
Las Leonas están en una nueva final; vencieron a Australia por 1 a 0 con gol de Julieta JankunasOmar Havana - AP

Las Leonas están en una nueva final de un Mundial y van por su tercera estrella, esta vez la de Bélgica-Países Bajos 2026. Este jueves, el equipo argentino accedió a la definición que tendrá los mismos protagonistas que en 2022: la Argentina y el equipo neerlandés, que ganó entonces y que es el tricampeón vigente. Este sábado, desde las 11 (horario argentino) y por ESPN, asumirán el nuevo desafío.

En semifinales, el conjunto dirigido por Fernando Ferrara venció 1 a 0 a Australia con gol de la cordobesa Julieta Jankunas, mientras que Países Bajos hizo lo propio ante Bélgica, en Bélgica, también por la mínima diferencia y con tanto de la experimentada Frederique Matla.

*Noticia en desarrollo.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Hockey
  1. A qué hora juegan las Leonas hoy
    1

    A qué hora juegan las Leonas hoy

  2. En qué canal pasan las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial de hockey 2026
    2

    En qué canal pasan las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial de hockey 2026

  3. Fixture del Mundial de hockey 2026: días y horarios de los partidos de semifinales
    3

    Fixture del Mundial de hockey 2026: días y horarios de los partidos de semifinales

  4. Los Leones vs. Alemania, por el Mundial de hockey 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Los Leones vs. Alemania, por el Mundial de hockey 2026: día, horario, TV y cómo ver online