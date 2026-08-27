Final del Mundial de hockey 2026: cuándo juegan las Leonas vs. Países Bajos

Las Leonas están en una nueva final de un Mundial y van por su tercera estrella, esta vez la de Bélgica-Países Bajos 2026. Este jueves, el equipo argentino accedió a la definición que tendrá los mismos protagonistas que en 2022: la Argentina y el equipo neerlandés, que ganó entonces y que es el tricampeón vigente. Este sábado, desde las 11 (horario argentino) y por ESPN, asumirán el nuevo desafío.

En semifinales, el conjunto dirigido por Fernando Ferrara venció 1 a 0 a Australia con gol de la cordobesa Julieta Jankunas, mientras que Países Bajos hizo lo propio ante Bélgica, en Bélgica, también por la mínima diferencia y con tanto de la experimentada Frederique Matla.

*Noticia en desarrollo.