Final del Mundial de hockey 2026: cuándo juegan las Leonas vs. Países Bajos

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El seleccionado argentino se metió en una nueva definición de la Copa del Mundo y enfrentará ni más ni menos que al tricampeón vigente, el equipo neerlandés
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Las Leonas están en una nueva final de un Mundial y van por su tercera estrella, esta vez la de Bélgica-Países Bajos 2026. Este jueves, el equipo argentino accedió a la definición que tendrá los mismos protagonistas que en 2022: la Argentina y el equipo neerlandés, que ganó entonces y que es el tricampeón vigente. Este sábado, desde las 11 (horario argentino) y por ESPN, asumirán el nuevo desafío.
En semifinales, el conjunto dirigido por Fernando Ferrara venció 1 a 0 a Australia con gol de la cordobesa Julieta Jankunas, mientras que Países Bajos hizo lo propio ante Bélgica, en Bélgica, también por la mínima diferencia y con tanto de la experimentada Frederique Matla.
*Noticia en desarrollo.
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