Los Leones vs. Alemania, por el Mundial de hockey 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los Leones y Alemania se enfrentan este viernes en el marco de las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce. El partido está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

Los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos tanto en la zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. El conjunto alemán, por su parte, sueña con defender el título obtenido en Bhubaneswar-Rourkela 2023, cuando venció en la final a Bélgica. En la primera ronda de este Mundial fue líder del Grupo B y luego, en la segunda instancia, puntero del F.

La selección alemana de hockey sobre césped masculino quiere defender su condición de campeona del mundo FIH

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 27 de junio de este año, en un partido correspondiente a la FIH Pro League. En aquella oportunidad, Alemania se quedó con la victoria por shoot-outs tras empatar 4 a 4 en tiempo reglamentario por los goles de Benedikt Schwarzhaupt, Jakob Brilla y Justus Weigand en dos ocasiones para los alemanes, y de Nicolás Della Torre, Tomás Domene por duplicado y Lucas Toscani para los argentinos.

En la otra llave de semifinales de la Copa del Mundo se enfrentan Países Bajos y España, por lo que los ganadores de ambos cruces jugarán la final y los perdedores se cruzarán en el duelo por el tercer puesto.

Los Leones vs. Alemania: todo lo que hay que saber

Semifinal del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026

Día : Viernes 28 de agosto.

: Viernes 28 de agosto. Hora : 15.30 (horario argentino).

: 15.30 (horario argentino). Estadio: Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Los Leones vs. Alemania: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.34 contra los 2.36 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.