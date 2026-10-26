GEBA venció a River y ya piensa en los cuartos de final de los playoffs del Metro femenino de hockey

Fueron 26 jornadas a lo largo de una temporada extenuante. Fueron 26 fechas de una fase regular intensa. Pero ahora se viene lo mejor. Porque llegarán los playoffs del Toneo Metropolitano que se jugarán a partir del 7 de noviembre con los cuartos de final. Y ahí comenzará el definitivo camino en el título en el que San Fernando -tanto en caballeros como en damas- defenderá su doble corona.

El último fin de semana de la primera parte del campeonato tenía mucho para definir entre las mujeres. Los varones, en cambio, llegaron a la jornada decisiva con todo claro. Por eso las emociones se sucedieron mayormente el sábado y allí Lomas, con su triunfo ante Olivos como local por 1 a 0, logró la clasificación directa a las semifinales mientras su adversario, que estaba muy comprometido, terminó perdiendo la categoría después de un año en Primera A.

La disputa por la bocha en GEBA vs. River

Además, Arquitectura perdió con San Fernando en su cancha por 2 a 1 y jugará el playout. Santa Bárbara, el número 1 de la fase regular y también clasificado directamente a las semifinales, empató como local 2 a 2 mientras los cuartos de final los disputarán Gimnasia y Esgrima-Belgrano (igualó 1 a 1 como visitante frente a Italiano) e Italiano-San Fernando. Además, el descendido San Lorenzo venció como local a Banco Provincia por 3 a 2 y Ciudad derrotó como visitante a St. Catherine’s por 2 a 0.

En el partido más atractivo, GEBA superó a River por 1 a 0. Los dos equipos llegaron al encuentro con realidades diferentes pero ambos pusieron de manifiesto enseguida sus ganas de conseguir los tres puntos: GEBA para lograr la ventaja deportiva en el partido que se le viene y River para cerrar el año de la mejor manera. El ganador, al cabo, fue superior y ganó con justicia.

GEBA se medirá ante Belgrano Athletic por los cuartos de final

En el primer tiempo y, sobre todo, en el cuarto inicial, las arqueras Artola y Dodorico se lucieron en varias oportunidades. Hasta que a los 22 minutos GEBA presionó, Guignet la recuperó y tras una gran maniobra personal asistió a Victoria Falasco que abrió el marcador con un toque de calidad. Enseguida River logró su segundo corner corto del partido pero la acción fue bien defendida por GEBA y si bien ambos tuvieron luego más chances, el resultado se mantuvo de cara al complemento.

En esa segunda parte GEBA jugó incluso más adelantado para ir por una diferencia más amplia y a River le costó salir del encierro. Recién en el último cuarto el perdedor logró adelantarse en el campo para ir por el empate pero no tuvo claridad en el círculo rival.

Todo claro para los varones

Los hombres habían definido antes del domingo absolutamente todo. Así, San Fernando y Banco Provincia llegaron a las semifinales de una manera directa y en los cuartos de final se medirán Ciudad A-Ducilo y Mitre-Gimnasia y Esgrima. En tanto, Lomas jugará el repechaje y descendieron Sociedad Alemana de Gimnasia y Ciudad B. Los resultados fueron Ducilo 6-SAG 2, Banco Provincia 3-Hurling 3, Universitario 3-Ciudad A 3, GEBA 4-Mitre 5, Ciudad B 2-Quilmes 4 y Lomas 1-San Martín 3.

San Fernando se quedó con el número 1 y, al final, le sacó nada menos que siete puntos a Banco Provincia en la tabla. Llegará a los playoffs bien arriba en lo deportivo y en lo anímico tras una goleada por 4 a 2 sobre un Santa Bárbara que terminó en la segunda mitad de la tabla pero que jamás sufrió con el descenso.

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El primer tiempo tuvo acción por ambos lados desde el arranque nomás cuando apenas comenzado el partido Busquets falló un penal para el perdedor. En cambio, a los 11 minutos, Lautaro Ferrero Farias, con una arrastrada en el primer corner corto para San Fernando, rompió la paridad. El propio Santiago Busquets tuvo su revancha apenas cuatro minutos después cuando empató con su arrastrada al ángulo.

Tras volver del descanso largo y cuando sólo faltaban 180 segundos para el final del tercer cuarto, Mateo Madgalena agrandó el arco por el segundo palo y puso en ventaja otra vez al ganador. Fue el propio Magdalena, a los 15 minutos, el que aumentó la diferencia con una pegada de revés de sobrepique. Enseguida Scatizza pudo reducir la ventaja pero su disparo pegó en el travesaño hasta que a los 26 minutos Merlini asistió con un push a Tobías Viviant para el 4-1. A sólo dos minutos del final, Santiago Busquets volvió a marcar pero ahora sí de penal para ponerle las cifras definitivas al juego.