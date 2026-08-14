Horarios de los partidos de las Leonas en el Mundial de hockey 2026

Entre el 15 y el 30 de de agosto se llevará a cabo el Mundial de hockey sobre césped femenino en Amstelveen, Países Bajos, y Wavre, Bélgica. Las Leonas participarán de de esta edición con la ilusión de pelear por el título, como ya es costumbre. Todos los partidos se podrán ver en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los de las selecciones argentinas también estarán disponibles en alguna de las señales de televisión de ESPN.

La selección argentina integra el Grupo B y jugará sus partidos de la primera etapa en el estadio belga Belfius Hockey Arena. El debut será este sábado 15 de agosto a las 12.30 (horario argentino) frente a las estadounidenses. Posteriormente, el lunes 17 a las 12, se cruzará con las alemanas, que tienen en el plantel a la ex-jugadora de las Leonas Lucina von der Heyde. El cierre de la etapa de grupos será el miércoles 19 a las 6 ante las escocesas.

Fernando Ferrara, DT de las Leonas, mantiene viva la ilusión de ganar la Copa del Mundo Rodrigo Néspolo - Canon digital

El plantel dirigido por Fernando Ferrara lo conforman Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.

Grupos del Mundial de hockey sobre césped femenino 2026

Grupo A

Países Bajos

Australia

Chile

Japón

Grupo B

Argentina

Alemania

Estados Unidos

Escocia

Grupo C

Bélgica

España

Nueva Zelanda

Irlanda

Grupo D

China

Inglaterra

India

Sudáfrica

El equipo de las Leonas para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

Fixture del grupo de las Leonas en el Mundial 2026

Fecha 1

Alemania vs. Escocia - Sábado 15 de agosto a las 6.30 en el Belfius Hockey Arena.

Argentina vs. Estados Unidos - Sábado 15 de agosto a las 12.30 en el Belfius Hockey Arena.

Fecha 2

Estados Unidos vs. Escocia - Lunes 17 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Alemania vs. Argentina - Lunes 17 de agosto a las 12 Belfius Hockey Arena.

Fecha 3

Argentina vs. Escocia - Miércoles 19 de agosto a las 6 en el Belfius Hockey Arena.

Estados Unidos vs. Alemania - Miércoles 19 de agosto a las 9 en el Belfius Hockey Arena.

El formato de juego es diferente al de las ediciones anteriores. En caso de lograr el primer o segundo puesto, las Leonas avanzarán a la siguiente etapa, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, la Argentina se enfrentará a dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, se clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.