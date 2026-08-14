Horarios de los partidos de los Leones en el Mundial de hockey 2026

Entre el 15 y el 30 de de agosto se llevará a cabo el Mundial de hockey sobre césped masculino en Amstelveen, Países Bajos, y Wavre, Bélgica. Los Leones participarán de esta edición con la ilusión de llegar hasta las rondas definitorias. Todos los partidos se podrán ver en vivo por streaming a través del plan premium de Disney+, mientras que los de las selecciones argentinas también estarán disponibles en alguna de las señales de TV de ESPN.

La selección argentina conforma el Grupo A y afrontará los encuentros de la primera etapa en el estadio neerlandés Wagener Hockey Stadium. Su primera aparición será el 16 a las 14 (horario argentino) ante Japón y dos días después, a las 13, se medirá con uno de los dos anfitriones, Países Bajos, que es uno de los máximos candidatos a la corona. Por último, el jueves 20 a las 7.30 se verá las caras con Nueva Zelanda.

Con Lucas Rey al mando, los Leones buscarán llegar lo más lejos posible en el Mundial 2026 Rodrigo Néspolo - Canon digital

El DT Lucas Rey citó a Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Y puso como reservas a Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Grupos del Mundial de hockey sobre césped masculino 2026

Grupo A

Países Bajos

Argentina

Nueva Zelanda

Japón

Grupo B

Bélgica

Alemania

Francia

Malasia

Grupo C

Australia

España

Irlanda

Sudáfrica

Grupo D

Inglaterra

India

Pakistán

Gales

El equipo de las Leones para el Mundial 2026, organizado por Países Bajos y Bélgica

Fixture del grupo de los Leones en el Mundial 2026

Fecha 1

Países Bajos vs. Nueva Zelanda - Domingo 16 de agosto a las 11 en el Wagener Hockey Stadium.

Argentina vs. Japón - Domingo 16 de agosto a las 14 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Japón - Martes 18 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

El formato de juego es diferente al de las ediciones anteriores. En caso de lograr el primer o segundo puesto, los Leones avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, la Argentina se enfrentará a dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, se clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto bajo el mismo formato.