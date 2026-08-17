La TV del martes: Recoleta vs. Boca por la Sudamericana, Estudiantes en la Libertadores y Los Leones vs. Países Bajos en el Mundial de Hockey

Será un martes con actividad internacional y local, con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Boca que buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana, visitará a Recoleta luego del triunfo conseguido por 3-1 en la cancha de Huracán. El Xeneize intentará hacer valer la ventaja obtenida en el primer partido para avanzar a la próxima instancia del certamen, donde podría cruzarse con San Pablo, de Brasil. Además, Los Leones se medirán ante Países Bajos por la segunda fecha del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos.

Fútbol

Por la Copa Sudamericana, octavos de final

19 Recoleta vs. Boca. ESPN y Disney+ Premium

21:30 San Pablo vs. Bolívar. DSports

Gastón Benedetti, lateral de Estudiantes de La Plata, ante Fernando Zampedri, delantero argentino de la Universidad Catolica, en la ida que finalizó 1-1 en La Plata Gustavo Garello - AP

Por los octavos de final de la Copa Libertadores

18:45 Independiente Rivadavia vs. Fluminense. Fox Sports y Disney+ Premium

21 Universidad Católica vs. Estudiantes LP. Fox Sports y Disney+ Premium

21 Deportes Tolima vs. Independiente del Valle. Fox Sports 2 y Disney+ Premium

Por la Copa Argentina, octavos de final

17 Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TyC Sports

21.15 Banfield vs. Midland. TyC Sports

Partidos clasificatorios a la Champions League

16 Fenerbahce vs. Lyon. ESPN 2 y Disney+ Premium

16 Levski Sofia vs. AEK Atenas. Disney+ Premium

16 Dinamo Zagreb vs. Viking. ESPN 3 y Disney+ Premium

Los Leones, ante su segundo partido en el Mundial

Hockey

El Mundial

13 hs. Los Leones vs. Países Bajos, por la segunda fecha. ESPN 2 y Disney+

Tenis