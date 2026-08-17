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La TV del martes: Recoleta vs. Boca por la Sudamericana, Estudiantes en la Libertadores y Los Leones vs. Países Bajos en el Mundial de Hockey
El equipo de Vasco jugará el desquite en Paraguay tras vencer 3-1 en la cancha de Huracán; el Pincha necesita ganar en Chile
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Será un martes con actividad internacional y local, con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa Argentina. Boca que buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Sudamericana, visitará a Recoleta luego del triunfo conseguido por 3-1 en la cancha de Huracán. El Xeneize intentará hacer valer la ventaja obtenida en el primer partido para avanzar a la próxima instancia del certamen, donde podría cruzarse con San Pablo, de Brasil. Además, Los Leones se medirán ante Países Bajos por la segunda fecha del Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos.
Fútbol
Por la Copa Sudamericana, octavos de final
19 Recoleta vs. Boca. ESPN y Disney+ Premium
21:30 San Pablo vs. Bolívar. DSports
Por los octavos de final de la Copa Libertadores
18:45 Independiente Rivadavia vs. Fluminense. Fox Sports y Disney+ Premium
21 Universidad Católica vs. Estudiantes LP. Fox Sports y Disney+ Premium
21 Deportes Tolima vs. Independiente del Valle. Fox Sports 2 y Disney+ Premium
Por la Copa Argentina, octavos de final
17 Deportivo Riestra vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. TyC Sports
21.15 Banfield vs. Midland. TyC Sports
Partidos clasificatorios a la Champions League
16 Fenerbahce vs. Lyon. ESPN 2 y Disney+ Premium
16 Levski Sofia vs. AEK Atenas. Disney+ Premium
16 Dinamo Zagreb vs. Viking. ESPN 3 y Disney+ Premium
Hockey
El Mundial
13 hs. Los Leones vs. Países Bajos, por la segunda fecha. ESPN 2 y Disney+
Tenis
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