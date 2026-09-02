Las Leonas revelaron la intimidad de los festejos y explicaron por qué Bélgica celebró con ellas el Mundial

Las jugadoras de la selección argentina de hockey Victoria Sauze, Sofía Cairó, Emma Knobl y Lara Casas revelaron detalles de los festejos tras consagrarse campeonas del mundo y explicaron por qué las jugadoras de Bélgica celebraron junto a Las Leonas después de la final ante Países Bajos.

Las campeonas del mundo reconstruyeron la histórica conquista durante una entrevista en Otro día perdido, el programa conducido por Mario Pergolini. Allí recordaron la definición por penales australianos y contaron cómo vivieron la celebración junto con sus familiares.

Victoria Sauze explicó por qué las jugadoras de Bélgica festejaron junto con Las Leonas El Trece

Se refirieron a la llamativa situación que se produjo una vez concluida la final, cuando las jugadoras del seleccionado belga, como contó LA NACION, festejaron junto con Las Leonas. Explicaron que Bélgica había sido eliminada en semifinales por Países Bajos y acababa de obtener el tercer puesto, por lo que sus integrantes todavía permanecían en el estadio cuando termino la final.

“En la semifinal iba 1-0 Holanda arriba y, cuando faltaban cinco minutos, Bélgica hizo un gol. Lo anularon, pero era un gol superlícito, sin ningún tipo de duda. Por eso estaban contentas de que, de alguna forma, habíamos hecho revancha por ellas. Así lo sintieron”, explicó Sauze.

Sofía Cairó convirtió el último penal australiano que consagró campeona a la Argentina El Trece

Tras recibir la copa, contaron que las campeonas permanecieron cerca de una hora y media sobre el campo de juego. “No paramos de festejar. Ahí en la cancha decíamos: ‘No nos vamos más’. Nos querían echar. Encima eran todos de Holanda”, relató entre risas Casas.

Knobl destacó que las familias de las jugadoras pudieron acompañarlas en el estadio. “Estuvimos como una hora y media festejando ahí, con nuestros familiares. Había un montón de gente que nos fue a ver, que pudo viajar, y estábamos muy felices también por eso”, señaló.

La delantera Lara Casas contó detalles de los festejos del seleccionado argentino El Trece

La defensora, de 20 años, admitió que todavía le cuesta asimilar la consagración. “No lo puedo creer. Es una felicidad enorme y un orgullo ser parte de este equipo y compañera de estas chicas. Estoy muy feliz de poder dejar a la Argentina en lo más alto una vez más”, afirmó.

Sauze, de 35 años, también habló sobre el significado personal del título después de una década en la selección y de varias derrotas decisivas ante Países Bajos. “Ya habíamos llegado a una final y a una semifinal olímpica, y las habíamos perdido contra Holanda. Fueron dos finales y una semifinal. Esta vez fue lo máximo porque encima eran locales. Todo era una locura, todo estaba dado y, por suerte, fue espectacular”, expresó.

Emma Knobl, de 20 años, contó que estuvieron alrededor de una hora y media en el campo de juego festejando El Trece

La jugadora también reconstruyó los últimos minutos de la final, cuando la Argentina consiguió la igualdad. “Veníamos controlando un poco el partido, ya habíamos tenido varios córners cortos a favor y la pelota no entraba. Faltando cinco minutos lo empatamos y dijimos: ‘Vamos a buscarlo, no vamos a los penales’, porque estaba siendo nuestro el partido. Sentíamos que lo podíamos ganar en la cancha. Pero no importa cómo, tenemos acá la copa de oro”, celebró.

Finalmente, el título se resolvió mediante penales australianos. Cairó, autora de la última ejecución argentina, explicó las dificultades de esa modalidad: “El penal fijo es más fácil para la que tira. En el australiano, en el que la arquera puede salir, tiene más posibilidades de atajarte. Lo practicamos mucho, en todos los entrenamientos”. Además, contó que el entrenador les comunicó quiénes serían las ejecutantes antes de comenzar la definición.

Las Leonas en el podio Agencia AFP - ANP

Por último, Sauze consideró que la permanencia de Las Leonas entre los principales seleccionados del mundo responde a una identidad construida durante más de dos décadas. “Es una forma de vida y es la manera en la que nos entrenamos. Para nosotras es un legado que supimos tomar y sostener. Es un equipo que siempre tiene mucha entrega. Esto lo hacemos por amor al deporte y a la camiseta”, sostuvo.