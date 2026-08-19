Las Leonas vencieron a Escocia y avanzaron a la segunda ronda del Mundial de hockey sobre césped

Las Leonas consiguieron un buen triunfo por 2 a 0 ante Escocia y avanzaron a la segunda ronda del Mundial de hockey sobre césped femenino, que se lleva a cabo en Países Bajos y Bélgica. El partido se desarrolló en el Belfius Hockey Arena, en la ciudad belga de Wavre. La selección argentina ahora espera por el resultado del partido entre Estados Unidos y Alemania para saber cómo finalizan las posiciones del Grupo B.

El empate en el debut ante los Estados Unidos había generado algunas dudas en el equipo, pero en el capítulo siguiente consiguieron un gran triunfo por 3 a 2 ante Alemania.

Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, se pusieron en ventaja rápido luego de un córner corto realizado por Valentina Raposo; Majo Granatto tomó el rebote y anotó la apertura del marcador cuando iban 8 minutos de juego.

A los 11 minutos del tercer cuarto llegó la segunda conquista para las argentinas. Otra vez Majo Granatto fue protagonista: tomó la pelota por la izquierda y su centro rasante encontró a Lara Casas, cuyo desvío se transformó en el 2 a 0 para las Leonas.

Antes del partido, la Federación Internacional de Hockey (FIH) le entregó un reconocimiento a la capitana de Argentina, Agostina Alonso, por sus 200 partidos internacionales con Las Leonas.

Juana Castellaro habló luego del partido: “Sensaciones muy lindas, en cualquier parte del mundo hay gente bancando. Es un plus para todas entrar y ver toda esta gente cantando el himno”, comenzó la jugadora argentina, en declaraciones a ESPN. Y continuó: “Todos los partidos son durísimos, sobre todo por esta modalidad de torneo. Sabíamos que iba a ser difícil, habíamos hecho un partido de seis puntos contra Alemania. Se notó esa solidez defensiva y de equipo.

Sobre cierta falta de aprovechamiento del córner corto, se mostró confiada: “Así como es verdad que no estamos concretando los córners cortos, sabemos que es un arma letal que tenemos y aparece cuando lo necesitamos”.