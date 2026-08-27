Las Leonas vs. Australia, por el Mundial de hockey sobre césped, en vivo
El equipo de Fernando Ferrara busca la final ante Países Bajos; televisan ESPN2 y Disney+
El primer tiro franco de las Leonas
Una buena incursión de Brisa Brugesser, que disparó cruzado, pero la pelota se fue por arriba, desde la derecha.
13° del 1° cuarto: Majo Granatto, incisiva
María José Granatto provoca zozobra en el círculo australiano y a punto estuvo Argentina de obtener su primer córner corto. Las Leonas aprovecha sobre todo el flanco izquierdo para profundizar en sus ataques.
10' del 1° cuarto:
Las Leonas empiezan a acomodarse en la cancha y ya acumulan algunas penetraciones al círculo, a partir de buenas conexiones. Pero todavía no hay tiros al arco. El desarrollo del partido es parejo.
5' del 1° cuarto: poco claras en ataque
Argentina intenta amigarse con la pelota y lanzarse al ataque, pero por ahora, la ofensiva se diluye y no se puede crear verdadero peligro en la valla de las Hockeyroos.
2' del 1° cuarto: se salva Argentina
La arrastrada de Claire Colwill no rinde sus frutos y Toccalino despeja sin problemas en el primer córner para las oceánicas. La Argentina despeja el peligro.
1' del 1° cuarto: ¡arrancó la semifinal!
Empezó el partido y Australia empieza a controlar la bocha: tiene un córner corto desde los primeros segundos.
La formación de Argentina ante Australia
Argentina forma con Cosentino; Raposo, Castellaro, Gorzelany y Tocalino; Trinchinetti, Cairo y Alonso; Zoe Díaz, Jankunas y Granatto.
Formaciones e himnos
Ingresan Argentina y Australia al campo de juego del Belfius Hockey Arena, bajo la lluvia, y los planteles cantan los himnos. El equipo de Ferrara luce la camiseta suplente, azul oscura.
Victoria Sauze y Emma Knobl, marginadas
Quedaron afuera de la convocatoria Victoria Sauze y Emma Knobl para el partido ante Australia, Así, el DT Ferrara dispone de 18 jugadoras ante Australia tras tener que descartar a dos jugadoras, como indica el reglamento.
Países Bajos espera el rival en la final
Con polémica, Países Bajos se convirtió en finalista al vencer a Bélgica por 1 a 0, con un tanto de Frederique Matla a dos minutos del final del segundo cuarto. Las belgas reaccionaron y llegaron a empatar en el último cuarto, a cuatro minutos del final, pero el gol de Famke Van Hell fue anulado tras la revisión del video-ref por una supuesta obstrucción que nunca quedó clara. De esta forma, el conjunto naranja accedió al partido decisivo como casi siempre: excepto en dos ocasiones, 1978 y 1994, siempre dijo presente en el choque decisivo.
Qué dicen las apuestas
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, las Leonas corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.90.
Cómo ver online
El encuentro está programado para este jueves a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.
Los duelos previos
La última vez que Argentina y Australia se midieron fue el 14 de febrero de este año, por la FIH Pro League. Entonces, las Leonas se quedaron con la victoria por 3 a 0 en Hobart, Australia, gracias a las anotaciones de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany. El antecedente más reciente en una Copa del Mundo es de 2018, cuando se cruzaron en cuartos de final y Australia ganó por shoot-outs luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.
Cómo llegaron a las semifinales
Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instanciat ras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. El conjunto australiano, por su parte, Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos.
El gran desafío de las Leonas en semifinales
Bienvenidos al minuto a minuto de Las Leonas y Australia, que se enfrentan este jueves por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce. El partido está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.