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Las Leonas vs. Australia, por el Mundial de hockey sobre césped, en vivo

El equipo de Fernando Ferrara busca la final ante Países Bajos; televisan ESPN2 y Disney+

Zoe Diaz maniobra entre dos jugadoras australianas
Zoe Diaz maniobra entre dos jugadoras australianasOmar Havana - AP

El primer tiro franco de las Leonas

Una buena incursión de Brisa Brugesser, que disparó cruzado, pero la pelota se fue por arriba, desde la derecha.

13° del 1° cuarto: Majo Granatto, incisiva

María José Granatto provoca zozobra en el círculo australiano y a punto estuvo Argentina de obtener su primer córner corto. Las Leonas aprovecha sobre todo el flanco izquierdo para profundizar en sus ataques.

10' del 1° cuarto:

Las Leonas empiezan a acomodarse en la cancha y ya acumulan algunas penetraciones al círculo, a partir de buenas conexiones. Pero todavía no hay tiros al arco. El desarrollo del partido es parejo.

5' del 1° cuarto: poco claras en ataque

Argentina intenta amigarse con la pelota y lanzarse al ataque, pero por ahora, la ofensiva se diluye y no se puede crear verdadero peligro en la valla de las Hockeyroos.

2' del 1° cuarto: se salva Argentina

La arrastrada de Claire Colwill no rinde sus frutos y Toccalino despeja sin problemas en el primer córner para las oceánicas. La Argentina despeja el peligro.

Kaitlin Nobbs y Tatum Stewart, el choque de manos de las dos australianas
Kaitlin Nobbs y Tatum Stewart, el choque de manos de las dos australianasOmar Havana - AP

1' del 1° cuarto: ¡arrancó la semifinal!

Empezó el partido y Australia empieza a controlar la bocha: tiene un córner corto desde los primeros segundos.

La formación de Argentina ante Australia

Argentina forma con Cosentino; Raposo, Castellaro, Gorzelany y Tocalino; Trinchinetti, Cairo y Alonso; Zoe Díaz, Jankunas y Granatto.

Formaciones e himnos

Ingresan Argentina y Australia al campo de juego del Belfius Hockey Arena, bajo la lluvia, y los planteles cantan los himnos. El equipo de Ferrara luce la camiseta suplente, azul oscura.

Victoria Sauze y Emma Knobl, marginadas

Quedaron afuera de la convocatoria Victoria Sauze y Emma Knobl para el partido ante Australia, Así, el DT Ferrara dispone de 18 jugadoras ante Australia tras tener que descartar a dos jugadoras, como indica el reglamento.

Victoria Sauze, al margen para este partido
Victoria Sauze, al margen para este partidoFIH

Países Bajos espera el rival en la final

Con polémica, Países Bajos se convirtió en finalista al vencer a Bélgica por 1 a 0, con un tanto de Frederique Matla a dos minutos del final del segundo cuarto. Las belgas reaccionaron y llegaron a empatar en el último cuarto, a cuatro minutos del final, pero el gol de Famke Van Hell fue anulado tras la revisión del video-ref por una supuesta obstrucción que nunca quedó clara. De esta forma, el conjunto naranja accedió al partido decisivo como casi siempre: excepto en dos ocasiones, 1978 y 1994, siempre dijo presente en el choque decisivo.

Qué dicen las apuestas

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, las Leonas corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 4.30 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.90.

Cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 15.30 (horario argentino) en Wavre, Bélgica, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Los festejos de las Leonas tras el empate ante Bélgica
Los festejos de las Leonas tras el empate ante BélgicaWill Palmer

Los duelos previos

La última vez que Argentina y Australia se midieron fue el 14 de febrero de este año, por la FIH Pro League. Entonces, las Leonas se quedaron con la victoria por 3 a 0 en Hobart, Australia, gracias a las anotaciones de Zoe Díaz, Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany. El antecedente más reciente en una Copa del Mundo es de 2018, cuando se cruzaron en cuartos de final y Australia ganó por shoot-outs luego de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.

Cómo llegaron a las semifinales

Las dirigidas por Fernando Ferrara fueron líderes en el Grupo B de la primera ronda (1-1 vs. Estados Unidos, 3-2 vs. Alemania y 2-0 vs. Escocia) y también terminaron en lo más alto en el F en la segunda instanciat ras el triunfo ante España por 3-0 y el empate 0-0 con Bélgica. El conjunto australiano, por su parte, Terminó segundo en las dos etapas de grupos, en las zonas A y E, en ambos casos por debajo de Países Bajos.

Las Leonas se quedaron con el primer puesto en el Grupo F
Las Leonas se quedaron con el primer puesto en el Grupo FFIH

El gran desafío de las Leonas en semifinales

Bienvenidos al minuto a minuto de Las Leonas y Australia, que se enfrentan este jueves por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce. El partido está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN 2y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

Por Gastón Saiz
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