Leonas y Leones, en el Mundial de hockey sobre césped: primera misión cumplida y a la búsqueda del gran zarpazo

Se harán largas las horas de concentración hasta el sábado, día de los próximos partidos de ambos seleccionados de hockey sobre césped. Pero Leonas y Leones consumen el tiempo -entre prácticas, charlas técnicas y ocio- con la satisfacción del deber cumplido hasta aquí en el Mundial de Bélgica y Países Bajos.

Culminada la primera rueda, el balance es altamente positivo para los dos conjuntos, porque consiguieron el principal objetivo: avanzar a la segunda ronda. Pero además, mostraron autoridad para sobreponerse en momentos claves. Afloró la pasión y jerarquía de ellas para revalidar su condición de equipo N° 2 del ranking mundial y, simultáneamente, apareció el espíritu de ellos en busca de animarse a más, con aquella referencia de hace diez años en Río 2016, cuando alcanzaron la gloria olímpica.

Victoria Granatto maniobra la bocha para las Leonas, en el debut ante Estados Unidos FIH

Lo mejor de las Leonas fue haber revertido rápido el debut con sabor a poco ante Estados Unidos, un indeseado 1 a 1 que obligó a jugarse el todo por el todo en el segundo partido ante Alemania. En aquel encuentro ante las germanas vivieron un carrusel de emociones: se imponían 2 a 0, se toparon con el repentino empate 2-2 y terminaron triunfando 3-2 en los últimos cinco minutos; quizás una reminiscencia de lo que ocurrió con la selección de Scaloni en el Mundial de fútbol. Después, para cerrar el grupo, concretaron un triunfo administrativo por 2 a 0 ante el rival más débil, Escocia, que garantizó el primer puesto de la zona.

“El balance es súper positivo. Terminar primeros en la zona e invictos demuestra la solidez y la regularidad que viene mostrando el equipo. Uno de nuestros principales puntos fuertes es la versatilidad de nuestro sistema de juego y la capacidad de adaptarnos a las diferentes situaciones que plantea cada encuentro”, le apunta a LA NACION el DT de las Leonas, Fernando Ferrara, que argumenta para lo que viene: “De cara a esta segunda ronda, la mirada no cambia: tenemos que seguir pensando partido a partido. Todos los equipos que llegan a esta instancia son muy competitivos y cada encuentro va a exigir nuestra mejor versión”.

AVANZAN LAS LEONAS 🇦🇷



El conjunto nacional venció a Escocia en el cierre de la fase inicial de grupos del Mundial 2026. Con este resultado, avanzan a la siguiente fase de grupos e integrarán el grupo F con rivales a confirmar.



🗓 Miércoles 19 de agosto.



🤜🏻🇦🇷🤛🏻 pic.twitter.com/bZ49UhWmTZ — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 19, 2026

Por el nuevo sistema de arrastre de puntos, las Leonas recolectaron para la segunda ronda las tres unidades obtenidas ante Alemania, el otro clasificado. En esta nueva instancia se armaron dos grupos de cuatro equipos y las argentinas se enfrentarán este sábado ante España desde las 15.30. Y en su segundo encuentro del Grupo F, el lunes a la misma hora, subirá el listón de exigencia: llegará Bélgica, que complicó mucho a la Argentina en el partido por el tercer puesto de París 2024, un bronce que solo alumbró tras los penales. Claro, en la otra vereda sigue su camino Países Bajos, último campeón olímpico y mundial y gran favorito a consagrarse en esta cita.

Los Leones mostraron destellos de gran hockey durante la primera ronda FIH

Si las Leonas son favoritas a a dirimir el título frente a las chicas de naranja, Los Leones aspiran a sentarse al menos en la mesa final de cuatro. Si hacía falta una declaración de principios, lo consiguieron con la contundente goleada ante Nueva Zelanda por 7 a 1. Para garantizarse el pasaje a la segunda ronda estaban obligados al menos a rescatar un empate. Arrancaron perdiendo, pero después brotaron goles de todos los colores para asegurarse el segundo lugar del grupo detrás de Países Bajos, implacable con tres triunfos al hilo.

En los días previos, Lucas Rey le decía a LA NACION: “Si rinde tal como se entrenó, es una selección que va a exhibir un muy buen nivel en el torneo y... después se verá para qué está”. Justamente en ese punto están hoy los Leones: intentando hallar su lugar en este reto supremo, dentro de La Meca del hockey. Por lo pronto, la paliza ante los neozelandeses entregó un dato histórico, porque nunca antes una selección argentina masculina había anotado siete goles en un partido de un Mundial de mayores. Hay que retroceder hasta 1975 para encontrar un 6-0 ante Ghana, misma diferencia de tantos pero un gol menos a favor.

La selección masculina de hockey se destapó con goles y vapuleó a Nueva Zelanda por 7 a 1 FIH

Ahora, los exámenes aumentan de dificultad para ellos: el sábado a las 14 se medirán ante Inglaterra (3° del ranking mundial), que finalizó primero del Grupo D con tres victorias, y el lunes a las 9.45 chocarán ante la siempre impredecible India. Vale aclarar que los varones no arrastraron puntos debido a la derrota ante Países Bajos por 3-1.

Así, Leonas y Leones continúan atentos y agazapados a la caza de este Mundial mixto. Satisfechos con lo construido hasta aquí, pero obligados a dar vuelta de página y focalizarse en la etapa más brava.