Resultado de los Leones vs. Nueva Zelanda: quién ganó el partido del Mundial 2026

Los Leones golearon este jueves a Nueva Zelanda 7 a 1 en el Mundial de Hockey Bélgica-Países Bajos 2026, en la tercera y última fecha del Grupo A que se disputó en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, y se clasificaron a la próxima etapa.

Los goles los anotaron Tomás Domene por triplicado, Bautista Capurro en dos oportunidades, Nicolás Keenan y Tadeo Marcucci. Con dos triunfos y una derrota, la selección argentina sumó seis puntos y aguarda el resultado de Países Bajos vs. Japón -se enfrentan desde las 13 (hora argentina)- para saber si es primera o segunda.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo A del Mundial de Hockey masculino, con los Leones

Fecha 1

Países Bajos 5-1 Nueva Zelanda.

Argentina 3-0 Japón.

Fecha 2

Nueva Zelanda 2-0 Japón.

Argentina 1-3 Países Bajos.

Fecha 3

Nueva Zelanda 1-7 Argentina.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de hockey, con los Leones

Ya sea líder o escolta de Países Bajos, en cualquiera de los casos la Argentina no arrastrará puntos porque perdió ante ese rival -el otro clasificado- y conformará el Grupo E con los neerlandeses y dos rivales provenientes de la zona D que son Inglaterra e India. Allí, enfrentará a los ingleses e indios y en caso de ser primero o escolta, accederá a las semifinales.

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Los Leones terminaron la primera etapa con dos victorias y una derrota FIH

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