Lomas estira la diferencia y es más puntero en el Metropolitano femenino de hockey sobre césped

A medida que se acerca el tramo final de la fase regular de los Torneos Metropolitanos, hay un equipo con mucha historia en la rama femenina que se afirma en el primer lugar y que tiene como primer objetivo asegurarse el número 1. Se trata de Lomas, uno de los dos clubes que, junto a San Fernando, acapararon las últimas seis ediciones. Y Lomas, ya con el cierre de la primera parte del campeonato en el horizonte, sacó una ventaja importante en el primer puesto. Son cuatro los puntos que lo separan de Gimnasia y Esgrima después de un sábado en el que el líder venció como local a Belgrano por 3 a 2 y en el que su escolta, en su cancha, apenas empató con Banco Provincia 1 a 1.

Otro que no pudo sumar de a tres puntos fue Santa Bárbara, tercero en las posiciones, que igualó 0 a 0 como visitante de St. Catherine’s. Además, el campeón San Fernando se hizo fuerte en su visita a River y ganó por 2 a 0 mientras en el partido con más goles de la jornada, Italiano, como visitante, derrotó al cada vez más complicado Arquitectura por 4 a 3. Por último, el local Olivos y Ciudad se repartieron todo con un 1 a 1 que les permitió sumar para seguir escapando de la zona baja de la tabla.

Una sorpresa dio San Lorenzo, el colista, que venció a Banco Nación -quedó a cinco unidades de la zona de los playoffs- por 3 a 2 en un partidazo.

El primer gol llegó sobre el cierre del primer cuarto cuando la capitana Pisthon sacó un formidable flick para asistir a Luisina Migles que recibió sobre la izquierda en las 25 yardas finales, ingresó al círculo, se sacó a una adversaria de encima y definió con un Fierrazo fortísimo que se metió entre las piernas de la arquera Sibilia para poner el 1-0 a favor de Banco Nación a los 12 minutos. Sin embargo, apenas 120 segundos más tarde, un desvío desde abajo del arco de Bianca Mantegazza estableció el empate parcial. A los 22, la tucumana Victoria Sauze -que en la semana quedó en la lista de Fernando Ferrara para jugar el Mundial con las Leonas- finalizó una jugada preparada de corner corto con una barrida que tuvo un desvío en el camino y dio vuelta el marcador a favor del ganador.

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Ya en el segundo tiempo, a los 7 minutos, Agostina Santin, desde el punto del penal y a pesar de tener la marca de tres rivales, sacó una pegada invertida de espalda al arco por encima de Cosentino, al ángulo superior derecho, para ampliar la diferencia. Fue entonces que Banco Nación se fue con todo adelante para descontar aunque recién lo logró a dos minutos del cierre por intermedio de Maia Prieto, con un desvío. No tuvo más tiempo el perdedor y San Lorenzo celebró su segunda victoria en el torneo que le permite despertar la ilusión de salvarse del descenso.

Victoria Sauze, la leona que juega en San Lorenzo

Esta vez, San Fernando empató

En el torneo masculino la noticia destacada fue que no ganó el puntero e invicto San Fernando. Apenas dos partidos de 16 había empatado el campeón y en su visita a San Martín resignó otros dos puntos al igualar 1 a 1. El “tropiezo” les permitió a Ciudad A, Banco Provincia y Mitre, sus tres perseguidores inmediatos, descontar la diferencia ya que los tres ganaron como visitantes. Ciudad A superó a Lomas por 5 a 4; Banco Provincia, a Santa Bárbara por 3 a 1; y Mitre, a Quilmes por el mismo resultado. GEBA, como local, igualó con Ducilo 2 a 2 y ambos se mantuvieron en la zona de los playoffs. Y Ciudad B, en su cancha, al fin pudo festejar su primera victoria tras vencer a Hurling por 2 a 1.

La goleada de la fecha la consiguió Universitario ante Sociedad Alemana de Gimnasia al imponerse por 4 a 1. Se enfrentaron dos equipos con diferentes objetivos: uno buscaba quedar más cerca de los seis primeros y, con la victoria, se ubica séptimo a sólo cuatro puntos; y el otro necesitaba sumar para escapar del descenso y, con la derrota, hoy estaría perdiendo la categoría.

La goleada de la fecha la consiguió Universitario ante Sociedad Alemana de Gimnasia

En el comienzo del encuentro Universitario encontró rápido la ventaja de la mano de Máximo Kiernan. Corrían apenas 5 minutos cuando una infracción a Kovalivker en el área fue sancionada con el penal que el goleador cambió por el 1-0. Si el gol tempranero fue un golpe duro para SAG, el que recibió a sólo tres minutos del cierre del primer tiempo, resultó aún más tremendo. Sin Kiernan en la cancha, Ignacio González se hizo cargo del fijo y Berthold nada pudo hacer para evitar el segundo grito.

El festejo de Universitario ante SAG

Ya en el complemento, a los 9 minutos, Bautista Malvicino marcó un golazo para descontar: eludió a tres adversarios en una rápida corrida, ingresó al círculo y definió con un push alto al segundo palo. Pero la esperanza no duró demasiado para SAG porque en una ráfaga de dos cortos en los dos últimos minutos del tercer cuarto, Máximo Kiernan se anotó otra vez en el marcador para quedarse con el hat trick y marcar su 25° gol en 17 partidos. Sublime.