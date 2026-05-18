Metropolitanos de hockey sobre césped: mayoría de empates entre las mujeres y la racha de GEBA en varones

Sobreabundancia de empates de un lado y un líder que no pudo sacar más diferencia en lo más alto de la tabla aunque mantuvo su ventaja con respecto a sus ahora dos escoltas; un puntero que no afloja y que resulta imparable. Eso fue lo que dejó en lo general una nueva fecha del Torneo Metropolitano de hockey.

Por el lado de las mujeres, cinco de los siete partidos terminaron igualados y los dos que ganaron aprovecharon para sumar en la búsqueda de sus objetivos particulares. Gimnasia y Esgrima superó como visitante a St. Catherine’s por 2 a 0 y se trepó al segundo lugar de las posiciones mientras Olivos venció también como visitante a San Lorenzo por el mismo resultado y le escapó a los puestos de descenso comprometiendo aún más a su adversario, que está último y es el único conjunto que aún no ganó.

El parejo duelo entre San Fernando y Santa Bárbara

La punta es de Lomas, que como local empató 1 a 1 contra Banco Nación, de una aceptable campaña. También hicieron tablas Arquitectura-River 1 a 1, Italiano-Ciudad 0 a 0 y Belgrano-Banco Provincia 2 a 2. El equipo que no pudo aprovechar el empate de Lomas fue el campeón San Fernando, que sigue siendo su escolta -ahora con GEBA- y que igualó 0 a 0 con Santa Bárbara.

Se esperaba mucho del partido en la previa porque ambos conjuntos están en una muy buena ubicación en el torneo y porque había varias Leonas de ambos lados. Pero el juego fue flojo aunque San Fernando estuvo más cerca y sufrió con dos goles que resultaron bien anulados.

Santa Bárbara solo igualó ante San Fernando

Esas dos jugadas tuvieron a una principal protagonista: Costa Biondi. Sobre el final del tercer cuarto la defensora arrastró en un corner corto y entró al arco previo desvío en un palo de Santa Bárbara pero la jugada no fue convalidada por el video ref porque la bocha nunca salió del área en la servida. Luego, ya con la chicharra habiendo sonado, sucedió algo similar: la defensora marcó pero la frenada de la bocha tampoco fue reglamentaria. Así repartieron los puntos para que San Fernando quede a dos unidades de Lomas y Santa Bárbara, a cuatro.

Décimo triunfo seguido de San Fernando

Entre los varones, San Fernando, el defensor del título, sumó su décimo triunfo al hilo pero además, goleó como visitante a Ducilo, que estaba invicto, y ratificó su poder ofensivo con un 4 a 0 contundente. Ciudad A, que venció en su visita a Hurling por 1 a 0, lo sigue a cinco puntos pero a esta altura está claro que será muy difícil quitarle el número 1 de la fase regular al líder. Banco Provincia y Universitario, tercero y cuarto, empataron como locales ante Mitre 1 a 1 y frente a Quilmes 2 a 2, respectivamente. Santa Bárbara, en su cancha, superó a San Martín por 2 a 1 mientras Ciudad B consiguió apenas su segundo punto del torneo al igualar 1 a 1 como local ante Sociedad Alemana de Gimnasia.

Un partido atractivo se dio entre Gimnasia y Esgrima y Lomas. GEBA, que el año pasado perdió la final de una manera increíble, había arrancado el torneo con tres derrotas consecutivas y sin ganar en las primeras seis fechas del torneo. Sin embargo, ya lleva cuatro victorias al hilo -con goleadas incluidas- y ante Lomas ratificó su levantada.

El dominio de la bocha en el aire de un jugador de GEBA, que se impuso por 3 a 1

Tras un primer cuarto parejo el partido se abrió a los 16 minutos por intermedio de Mateo González Metilli para el ganador aunque Fausto Yáñez puso el 1-1 apenas siete minutos más tarde después de un gran contragolpe y de que el goleador aprovechara un rebote tras un tiro propio.

A los 3 minutos del complemento Mateo Pietta volvió a poner a GEBA arriba en el marcador y cerca del final, a tan sólo cuatro del cierre, Federico Hanselmann desvió para desatar el festejo final y la victoria por 3 a 1.