San Fernando cedió puntos por primera vez y Quilmes ganó con lo justo en el torneo masculino

Y algún día iba a suceder. Y sucedió nomás. El campeón San Fernando, el líder del Torneo Metropolitano masculino que había ganado los diez partidos que había jugado, detuvo su marcha triunfal. Banco Provincia, como visitante, logró detener su marcha con el empate 2 a 2 que, de todos modos, por supuesto le permitió al puntero seguir arriba en la tabla aunque ahora son tres las unidades que apenas lo separan de Ciudad A, que como local goleó a Ducilo por 5 a 2.

En las posiciones, el tercer escalón del podio es para Banco Provincia y luego, en la zona caliente de los playoffs, la lucha es absoluta porque hay siete equipos separados por sólo cuatro puntos. El que volvió a acomodarse fue Mitre, que como local también goleó: fue un triunfo por 4 a 1 ante Universitario.

Tres jugadores de Quilmes persiguen a un rival de Santa Bárbara; el Cervecero ganó con lo justo

Por primera vez en el torneo, después de 11 fechas y luego de un pésimo arranque, Gimnasia y Esgrima por fin se metió en los puestos de clasificación con su victoria por 3 a 1 como visitante sobre San Martín, que sigue sin ganar y quedó en la zona del descenso directo. El resultado más abultado lo consiguió Hurling: no hubo equivalencias en su visita a Sociedad Alemana de Gimnasia, al que aplastó por 9 a 1. Además, Lomas también goleó y consiguió tres puntos muy necesarios ante el muy comprometido Ciudad B: se impuso claramente por 4 a 2.

Un duelo muy atractivo jugaron Quilmes y Santa Bárbara -tuvo dos ausencias importantes por sendos desgarros: las del capitán Pérez y Peter Fernández- que se resolvió a favor del primero por un apretado 2 a 1.

El partido comenzó con mucha acción. A los 9 minutos Julián Jiménez abrió el marcador con una media vuelta y una pegada de derecho. Luego del gol de Quilmes, su adversario fue por el empate pero en ese momento sobresalió el sistema defensivo del ganador.

La conducción en Quilmes, que se impuso 2 a 1

Recién en el tercer cuarto apareció el primer corner corto. Fue para Santa Bárbara pero el arquero Colella se lució ante la arrastrada de Landoni. Después apareció Pianezza, que fue una de las grandes figuras del encuentro. El arquero del perdedor tuvo varias tapadas clave para que Quilmes no aumentara la diferencia y, entre las más importantes, se destacó una ante el capitán Altube. Jiménez hubiera anotado ese segundo gol de la tranquilidad pero la bocha tocó su cuerpo antes de que pudiera definir.

Los últimos 10 minutos del partido fueron de un ida y vuelta absoluto con un desgaste notorio de los dos. Francisco Fernández tuvo que salir por calambres en ambos gemelos, por ejemplo, aunque tras una breve recuperación pudo volver a la cancha. Ese ejemplo del esfuerzo de su compañero contagió al resto y a los 24 minutos Santiago Busquets, con una arrastrada de corto que se filtró entre dos defensores, alcanzó la igualdad.

Quilmes fue por los tres puntos y a sólo 120 segundos del final tuvo su primer fijo: Jiménez tomó la responsabilidad y su arrastrada puso otra vez a su equipo arriba en el marcador. Santa Bárbara, ya sin su arquero en el campo, fue por el empate y tuvo su oportunidad con un corto pero tras una mala parada, el resultado se mantuvo. Y le dio a Quilmes la chance de soñar con firmeza de que puede llegar al objetivo de los playoffs.

Sin diferencias entre los que mandan en mujeres

La fecha del torneo femenino terminó con reparto de puntos para sus cuatro mejores equipos. Lomas, Gimnasia y Esgrima, el campeón San Fernando y Santa Bárbara igualaron y no pudieron marcarse diferencias. Lomas se mantuvo arriba tras el 1 a 1 que logró como visitante de GEBA, justamente; mientras, San Fernando terminó 2 a 2 con Italiano en su cancha y Santa Bárbara quedó 1 a 1 en su visita a Banco Provincia.

Banco Nación fue -entre los equipos que están de la mitad de la cancha en adelante- el único que ganó: como local superó a Belgrano por 2 a 0. La goleada de la fecha estuvo a cargo de Ciudad, que respiró algo como local al superar al cada vez más comprometido San Lorenzo por 4 a 1. Y en un duelo clave por la zona de abajo de la tabla, en su cancha Olivos venció a Arquitectura por 2 a 0.

River y St. Catherine’s también terminaron igualados en un empate muy atractivo

River y St. Catherine’s también terminaron a mano en un empate muy atractivo. Los primeros 15 minutos fueron peleados porque los dos equipos buscaron el gol de entrada y aunque River tuvo las mejores chances -las más claras, de Castellaro con su arrastrada y de Santamarina con un desvío-, St. Catherine’s también llegó al área adversaria. Pero ninguno pudo gritar hasta que Máxima Duportal, a los 15 minutos, con una pegada en el corner corto que se desvió en los pads de Gallardo, rompió el cero. El segundo cuarto mostró a un St. Catherine’s sin poder salir de la presión de River, que tuvo mucho más control de la bocha.

River festeja su gol; luego empataría St. Catherine's para el empate definitivo

En el arranque del segundo tiempo St. Catherine’s fue por el empate, pero la defensa rival estuvo muy firme y la jugada más peligrosa la protagonizó Palacio con un disparo que pegó en el palo y se fue por la línea de fondo. Ya en los últimos 15 minutos, St. Catherine’s se fue con furia a la ofensiva y a los 16 minutos Justina Strauss, con una pegada fuerte a dos tablas, pudo igualar.

El tanto le dio una nueva dinámica al encuentro porque los dos equipos fueron por los tres puntos. Pero en ese momento aparecieron ambas arqueras en acción y ninguno pudo torcer el destino ya escrito.