Lomas rescató un punto como visitante ante Santa Bárbara en el Metropolitano femenino de hockey

El Mundial de fútbol modificó el panorama. O, en realidad, la final del Mundial de fútbol entre Argentina y España obligó a cambiar sobre la marcha y por eso se alteró la programación habitual de los Torneos Metropolitanos. La Asociación Amateur de Hockey sobre césped de Buenos Aires decidió que el domingo todos se quedaran en casa -o en los clubes, por qué no- para seguir de cerca el último paso de la Selección en tierras norteamericanas. Entonces no hubo acción para los caballeros pero sí para las damas que jugaron una nueva fecha que dejó varias cuestiones para el análisis.

Son cinco los equipos que, a sólo cinco fechas del final de la fase regular y antes del receso invernal -el torneo se reanudará el 8 de agosto- lucharán por el número 1. Difícil (aunque no imposible por la paridad) que alguno se cuele en ese grupo que integran Lomas, Gimnasia y Esgrima, el campeón San Fernando, Santa Bárbara e Italiano.

El equipo de Lomas, protagonista

Los cinco están separados por apenas cinco unidades y recién en el sexto lugar aparece Belgrano, que está -vaya casualidad con el número- cinco puntos detrás. Pero atención que aquí también habrá emociones hasta el final porque justamente esa sexta posición es la última que clasificará a los playoffs. Y detrás del equipo ascendido el año pasado aparecen encerrados en sólo siete unidades nada menos que otros seis conjuntos: Ciudad, Banco Provincia, St. Catherine’s, Banco Nación, River y Olivos. Para resumir y entender mejor: 12 de los 14 equipos aspiran a llegar a la postemporada para definir el título mientras los otros dos -Arquitectura y San Lorenzo- ya viven una situación decididamente angustiante con el descenso.

El puntero Lomas perdió dos puntos -o rescató uno, quizá, según el cristal con el que se lo mire- en su visita al complicado Santa Bárbara. Terminaron 1 a 1 y ese empate le permitió a GEBA, que superó a Belgrano como visitante por 2 a 0, descontarle la diferencia y quedar a dos puntos nomás. San Fernando ascendió al tercer puesto al derrotar como local a Olivos por 2 a 1. Mientras Italiano, que en su cancha perdió con St. Catherine’s por 1 a 0, bajó del tercero al quinto escalón.

Las chicas de GEBA quedaron a dos puntos de la vanguardia Gentileza: AAAH

Ya en la segunda parte de la tabla se destacó el triunfo como local de Ciudad -se recuperó después de un muy mal arranque de la temporada- por 3 a 1 sobre Banco Nación mientras Banco Provincia se desprendió del fondo con el 1 a 0 conseguido en su cancha ante River.

Por último, en el duelo de los amenazados por perder la categoría, el colista San Lorenzo venció como local por un contundente 3 a 0 a Arquitectura, que está en caída libre.