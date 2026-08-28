Los Leones vs. Alemania, en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped, en vivo

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.34 contra los 2.36 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.