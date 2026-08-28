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Los Leones vs. Alemania, en las semifinales del Mundial de hockey sobre césped, en vivo

El ganador se enfrentará con España en la final del domingo; televisa ESPN2 y Disney+

Justus Weigand, autor del gol de Alemania que abrió el marcador en la semifinal ante Argentina
Justus Weigand, autor del gol de Alemania que abrió el marcador en la semifinal ante ArgentinaOmar Havana - AP

9' del 3° cuarto: Argentina quiere volver a preocupar

Argentina busca una reacción tras recibir el gol y se perdió la oportunidad de pedir un córner corto por un supuesto pie de Alemania. Los Leones no se rinden ante los campeones del mundo.

Bautista Capurro, cabeza levantada y con la bocha
Bautista Capurro, cabeza levantada y con la bochaOmar Havana - AP

4' del 3° cuarto: gol de Alemania

Y después de los avisos llegó el gol alemán, con un tiro al corazón del área de Moritz Ludwig y el desvío de Justus Weigand en la boca del arco. Los alemanes se imponen 1 a 0 después de acelerar y mostrarse más incisivo en el ataque.

2' del 3° cuarto: tremendos reflejos de Tomás Santiago

Una salvada providencial de Argentina, primero con una doble tapada del arquero Tomás Santiago y luego un despeje de Tomás Habif sobre la línea. Alemania ya es más peligroso.

Martín Ferreiro domina ante Benedikt Schwarzhaupt
Martín Ferreiro domina ante Benedikt SchwarzhauptOmar Havana - AP

15' del 2° cuarto: ¡Se salva Argentina!

Christopher Ruhr tuvo la más clara del partido hasta la primera mitad, que acaba de concluir. El N° 7, Justus Wareg, ejecutó un remate descendente y Ruhr, muy cerca del arquero Tomás Santiago, no pudo desviar y desaprovechó la oportunidad. Concluidos los primeros 30 minutos, Argentina y Alemania están 0 a 0 y no hubo córners cortos; casi una partida de ajedrez.

Hannes Müller, en la conducción ante Bautista Capurro
Hannes Müller, en la conducción ante Bautista CapurroOmar Havana - AP

12' del 2° cuarto: acecha Alemania

Paul Phillipp Kaufmann se filtra peligrosamente, pero la Argentina sale del asedio. Hay que estar alerta con esas incursiones individuales.

8' del 2° cuarto: Lucas Rey pide más posesión

Lucio Méndez Pin merodeó el arco germano pero no pudo encontrar el remate. El DT Lucas Rey pide mayor posesión y no perder la pelota tan rápido. Las situaciones se diluyen sin que pueda generarse suficiente peligro, mientras Alemania espera su oportunidad.

4' del 2° cuarto: arco cerrado

En los primeros minutos del segundo cuarto, la Argentina se anima en las penetraciones al círculo, pero todavía no llega ese remate franco a la valla germana. Y los alemanes aprovechan para salir de contraataque.

Nicolás della Torre, en acción ante Alemania
Nicolás della Torre, en acción ante AlemaniaOmar Havana - AP

15' del 1° cuarto: todo igualado

Terminó el primer cuarto entre Argentina y Alemania, sin goles. Un desarrollo equilibrado y, por ahora, sin córners cortos. El equipo de Lucas Rey fue punzante, pero no efectivo.

14' del 1° cuarto: en defensa y ataque

Es un encuentro muy estratégico y Argentina intenta hacer daño con Bautista Capurro y Tomas Domene en ofensiva, pero también recibe los tiros filtrados de Alemania, que generan peligro en el círculo. El partido se mantiene 0 a 0.

10' del 1° cuarto: tarjeta verde para Lucas Toscani

Después de una buena conexión en ofensiva, Lucas Toscani cometió un empujón y la Argentina está momentáneamente con diez jugadores por la tarjeta verde que recibió el delantero.

7' del 1° cuarto: primer aviso alemán

Recepción áerea dentro del área y peligroso remate del alemán Michel Struthoff, pero cobran bocha peligrosa.

5' del 1° cuarto: interesante presión argentina

Argentina hace sus primeras incursiones al círculo alemán y presiona bien arriba. Bien por la actitud del equipo de Lucas Rey, que vuelve a contar con Nicolás Keenan, que saltó a la cancha tras recuperarse de una lesión.

2' del 1° cuarto: una tarjeta verde en Alemania

Hay tarjeta verde para Johannes Grobe por una infracción; Alemania se queda con un jugador menos por dos minutos.

¡Arrancó la semifinal!

La Argentina ya juega ante Alemania con estos titulares: Santiago; Andreotti, Cicileo y Della Torre; Marcucci, M. Rey, Habif, J. Toscani; Capurro, Domene y L. Toscani.

Himnos y emoción

Suenan los himnos, primero de Alemania y luego de Argentina. Para hallar la última victoria albiceleste ante los germanos hay que retrotraerse a los Juegos Olímpicos de Río 2016: 5-2, con tres goles de Gonzalo Peillat de córner corto, uno de Joaquín Menini y el restante de Lucas Vila. Aquel triunfo garantizó la medalla plateada, aunque los Leones terminarían ganando la de oro.

En la cuenta regresiva

Los Leones y los alemanes ultiman el calentamiento en el sintético del Belfius Hockey Arena; el partido está un tanto demorado por la definición por shot outs entre Bélgica y la India, por el 7° puesto. Finalmente, los belgas se impusieron por 4 a 3, luego del 3-3 en el tiempo regular.

España se metió en la final con el hattrick de Basterra

España dio el gran golpe en la primera semifinal al superar por 4 a 3 a Países Bajos. Los goles del conjunto ibérico los anotaron José Basterra (3) y Peppe Cunill, mientras que en el conjunto neerlandés convirtieron Joep de Mol (2) y Jip Janssen.

El grito de José Basterra, autor de tres goles en la primera semifinal ante Países Bajos
El grito de José Basterra, autor de tres goles en la primera semifinal ante Países BajosPatrick Post - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Alemania corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a la final de la Copa del Mundo, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.34 contra los 2.36 que se repagan por un hipotético triunfo de los Leones. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.00.

Cómo ver online

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN 2, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador.

Nicolás della Torre, uno de los jugadores experimentados de los Leones en el Mundial
Nicolás della Torre, uno de los jugadores experimentados de los Leones en el MundialEwout Pahud de Mortanges

El último cruce entre argentinos y alemanes

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 27 de junio de este año, en un partido correspondiente a la FIH Pro League. En aquella oportunidad, Alemania se quedó con la victoria por shoot-outs tras empatar 4 a 4 en tiempo reglamentario, con los goles de Benedikt Schwarzhaupt, Jakob Brilla y Justus Weigand en dos ocasiones para los alemanes, y de Nicolás Della Torre, Tomás Domene por duplicado y Lucas Toscani para los argentinos.

Así llegaron ambos equipos

Los dirigidos por Lucas Rey quedaron segundos tanto en la Zona A (3-0 vs. Japón, 1-3 vs. Países Bajos y 7-1 vs. Nueva Zelanda) como en la E (3-1 vs. Inglaterra y 5-3 vs. India), en ambos casos por detrás del conjunto neerlandés. El conjunto alemán, por su parte, sueña con defender el título obtenido en Bhubaneswar-Rourkela 2023, cuando venció en la final a Bélgica. En la primera ronda de este Mundial fue líder del Grupo B y luego, en la segunda instancia, puntero del F.

La postal ganadora después de la victoria de Argentina ante la India, en la segunda etapa del Mundial
La postal ganadora después de la victoria de Argentina ante la India, en la segunda etapa del Mundial

Choque crucial

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre los Leones y Alemania, que se enfrentan este viernes por las semifinales del Mundial de hockey sobre césped 2026. El ganador de este cruce se meterá en la pelea por el título, mientras que el perdedor jugará por la medalla de bronce. El partido está programado para las 15.30 (horario argentino) en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, con televisación de ESPN2 y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium.

Por Gastón Saiz
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