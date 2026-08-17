Los Leones vs. Países Bajos, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los Leones se volverán a presentar en el Mundial de Hockey Bélgica-Países Bajos 2026 este martes frente a Países Bajos, por la segunda fecha del Grupo A, con el objetivo de lograr otra victoria y clasificarse a la siguiente instancia con anticipación.

El encuentro está programado a las 13 (hora argentina) en el Wagener Hockey Stadium y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Los Leones están a un triunfo de la próxima etapa del Mundial 2026 FIH

Los Leones debutaron con una victoria sobre Japón 3 a 0 y comparten el primer puesto de la tabla de posiciones del Grupo A con los neerlandeses, que golearon a Nueva Zelanda 5 a 1 y están por encima suyo por diferencia de tantos. Es así que el equipo que logre la victoria se asegurará seguir compitiendo por el título.

El plantel dirigido por Lucas Rey lo conforman Matías Andreotti, Bautista Capurro, Maico Casella, Nicolás Cicileo, Nicolás Della Torre, Tomás Domene, Martín Ferreiro, Thomas Habif, Nehuén Hernando, Ignacio Ibarra, Nicolás Keenan, Tadeo Marcucci, Lucas Martínez, Lucio Méndez Pin, Matías Rey, Tomás Ruiz, Tomás Santiago, Joaquín Toscani, Lucas Toscani y Facundo Zarate. Son reservas Tobías Martins, Iñaki Minadeo, Joaquín Ruiz, Facundo Sarto y Santiago Tarazona.

Fixture, resultados y posiciones del Grupo A del Mundial de Hockey masculino, con los Leones

Fecha 1

Países Bajos 5-1 Nueva Zelanda.

Argentina 3-0 Japón.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Japón - Martes 18 de agosto a las 4.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Argentina vs. Países Bajos - Martes 18 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

Fecha 3

Nueva Zelanda vs. Argentina - Jueves 20 de agosto a las 7.30 en el Wagener Hockey Stadium.

Países Bajos vs. Japón - Jueves 20 de agosto a las 13 en el Wagener Hockey Stadium.

La tabla de posiciones del Grupo A del Mundial de Hockey masculino 2026 FIH

En caso de lograr el primer o segundo puesto, los argentinos avanzarán a la siguiente fase, que constará de dos zonas de cuatro integrantes cada uno. En su grupo, el E, la Argentina enfrentará a los dos rivales con los que no se cruzó en la primera etapa y si termina como líder o escolta, clasificará a las semifinales. Si terminan en el tercer o cuarto lugar de la instancia inicial, la albiceleste competirá por el noveno puesto en un formato similar.

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