Los Metropolitanos de hockey tendrán nuevos campeones este año: los varones de GEBA dieron el golpe ante San Fernando

El sábado anterior había sido el equipo femenino. Y ahora le tocó al masculino. Los Torneos Metropolitanos tendrán nuevos campeones porque San Fernando, en ambas ramas, quedó eliminado y ni siquiera estará en la final. La historia dirá que ésta vez el verdugo fue nada menos que un hombre nacido, criado y formado en San Fernando como Ignacio Bergner. Sí, el ex defensor del seleccionado argentino e integrante del staff de las Leonas, desde el banco de Gimnasia y Esgrima se encargó de eliminar al equipo que había sido el mejor de la fase regular. Nada menos.

Para GEBA es todo festejo. Porque los hombres se sumaron a las mujeres y el club tendrá la posibilidad del festejo doble el sábado en el Parque Olímpico. De paso los varones de GEBA se desquitaron de la derrota en la final del año pasado de la que todavía se habla... Lo cierto es que tras un inicio irregular de la temporada, con lesionados, suspendidos y jugadores afectados a los Leones además del golpe anímico que a principios de año todavía significaba recordar aquella definición de 2025, GEBA se recuperó, se aferró a sus armas y salió dispuesto a conseguir la victoria. Y la consiguió nomás. GEBA, con nombres históricos que todavía siguen vigentes como Habif, Tarazona, Anaya, Colado y Camacho, por ejemplo, campeones en 2022 (último título del club) en SAG de Los Polvorines, ratificó su mística y venció a San Fernando por 3 a 1. Así se ganó la posibilidad de ir por su sexta estrella.

El grito de gol de Santiago Tarazona en GEBA Yamila

San Fernando fue el que buscó primero en un partido muy intenso desde el arranque. Merlini intentó por la derecha y tras gambetear adversarios entró el área. Allí lo detuvieron y todo el equipo pidió penal pero la ley de la ventaja se aplicó y el perdedor desperdició una ocasión clara para abrir el marcador. Entonces fue recién a los 26 minutos cuando se rompió la igualdad: Merlini buscó el área con un flick y cuando la bocha la iba a recibir Viviant, Colado cometió la infracción. Pese a que Habif pidió el video ref, desde la cabina ratificaron la decisión y Lautaro Ferrero Farías puso el 1-0 de penal. Enseguida, en el área opuesta, Silva quedó libre para recibir la bocha pero la infracción de Merlini provocó otro penal que a los 29, Tomás Suárez cambió por la igualdad.

En el tercer cuarto se vio lo mejor de GEBA, que comenzó a generar los espacios a partir de sus individualidades. Un flick desde la derecha de Suárez encontró a Tarazona, quien juntó rivales antes de habilitar a Hanselmann; la definición de primera terminó con la bocha estrellándose en el travesaño de Magdalena. El último cuarto comenzó con la máxima tensión. Matías Rey (el de GEBA) fue amonestado con una tarjeta verde pero cuando volvió aprovechó al 100 por ciento el primer corner corto de su equipo: un desvío suyo puso a su equipo arriba en el marcador. El cierre fue para el ganador a toda orquesta: Hanselmann le dio una enorme asistencia a Santiago Tarazona para que definiera con el arco libre ya que Magdalena ya había salido. Así se decretó el triunfo definitivo. Y así se desató la fiesta de GEBA.

Mitre también busca la gloria

Su adversario en la definición será Mitre, nada menos. El máximo ganador de títulos en el Metropolitano, pero que no festeja desde 2023, goleó a Banco Provincia por 4 a 2 y también irá por todo.

Fue un partidazo plagado de condimentos en la previa. En Mitre volvió Lucas Martínez, uno de los Leones de bronce del Mundial; en Banco Provincia (tuvo la ausencia de peso del retornado Ortiz, campeón olímpico en 2016, quien fue suspendido dirigiendo a Buenos Aires) era el último partido de tres históricos: Vila, Merino y Ferrario.

El arranque mostró a dos equipos muy acelerados y sin claridad en los metros finales. Sin embargo Banco Provincia tuvo una gran combinación y forzó su primer corto. Allí, a los 12 minutos, apareció su goleador Gonzalo Merino, quien marcó con un remate fortísimo que Joaquín Ruiz no pudo alcanzar. Lejos de amedrentarse, Mitre fue al frente a buscar el empate. Ante un remate de Martínez que rozó en Minadeo, Dubarry respondió de una gran manera. Y a los 24 el propio Martínez encabezó un contragolpe y la habilitación le llegó justa a Facundo Falchetto quien, desde el punto del penal, puso el 1-1.

La celebración de Mitre, luego de un resonante triunfo frente a Banco Provincia Yamila

Tras el descanso largo el partido se hizo de ida y vuelta con la gran jerarquía individual de ambos. En una gran corrida Zalazar fue derribado por Navarro (fue amonestado con la tarjeta verde) y esa acción marcó un tiempo de dominio de Mitre. Poco después Martínez, ya transformado en una de las figuras del partido, tomó un flick, aceleró y sacó un penal. Poletti se hizo cargo de la responsabilidad pero Dubarry se lució al contener un disparo sin potencia. Mitre, pese al golpe de la chance desperdiciada, siguió yendo hacia adelante y forzó un nuevo corto. Hubo un pedido de video ref de Banco Provincia pero la sanción se mantuvo y a los 4 minutos Tomás Ruiz transformó la arrastrada en el 2-1. Fue en ese momento que Banco Provincia se convirtió en un equipo más incisivo y a falta de tres segundos para el cierre del cuarto Joaquín Ruiz volvió a lucirse salvando tres veces a su equipo en un corto.

Esa adrenalina no bajó en el cuarto final. Mitre fue inteligente para plantear ese último capítulo, resultó más vertical y a Silvetti le cometieron el penal cuando quedó a punto de marcar. A los 17 minutos fue el capitán Matías Fernández el que ejecutó con precisión para el 3-1. Pero el adversario n o se dio por vencido y empujó con más coraje que hockey: tras una jugada individual, a los 24 minutos Iñaki Minadeo consiguió el fijo y el propio central lo transformó en el descuento y en el encendido de la ilusión. Sin embargo, en la jugada siguiente, Silvetti armó una tremenda jugada que terminó en una infracción y el nuevo penal fue transformado en el cuarto gol de Mitre por el propio Matías Fernández. Faltaban cinco minutos y Banco Provincia se fue con todo hacia adelante para buscar el descuento; entonces se le abrieron los caminos a Mitre y Navarro sobre la línea y Dubarry con una atajada genial impidieron que la goleada tuviera cifras más amplias. Cuando sonó la corneta Mitre desató la locura: no sólo había ganado uno de los mejores partidos de la temporada sino que además se había quedado con una victoria que lo dejó a un paso de otra coronación después de tres años.

Otro paso de Santa Bárbara

Del lado de las mujeres, Santa Bárbara, el número 1 de la fase regular, dio un nuevo paso hacia ese primer título que ansía. Enfrente tuvo a Italiano, justamente el equipo que había dejado atrás en los cuartos de final, a San Fernando. Pero a pesar de ese envión ganador de un equipo que quería repetir la final de 2025, Santa Bárbara goleó y el 4 a 1 lo dejó a 60 minutos del festejo más grande.

A pesar de que Italiano desperdició una chance muy clara cuando recién empezó el encuentro, Francisca Duarte, con un corto, abrió el marcador para Santa Bárbara a los 8 minutos. Apenas 120 segundos más tarde Martina Mariani agrandó la diferencia y a los 17, Josefina Esnaola puso el 3-0. De repente, entonces, todo había cambiado y el equipo que había llegado como el gran cuco al partido tras limpiar" al torneo de su campeón, perdía por tres goles de diferencia. De todos modos, a los 25, Gemma Gula logró el descuento para que Italiano creyera que se podía dar vuelta la historia. Al cabo, quedaba más de un tiempo para hacerlo.

El festejo de Santa Bárbara, que sigue avanzando y sigue soñando con el Metro femenino Yamila

El perdedor se despertó definitivamente en ese complemento y comenzó a levantar sus líneas. Así el área de Santa Bárbara ofreció grietas por todos lados pero entre la arquera Cecchi y la mala suerte de Casas en la definición (erró dos chances muy claras), el resultado no se modificó. Al menos no para Italiano porque el ganador si logró el resultado final cuando a los 25 minutos Josefina Esnaola selló la victoria tras una asistencia de Mariani que la buscó con un flick.

El GEBA femenino apareció en los penales

El rival de Santa Bárbara será Gimnasia y Esgrima, que casi una década después del último título (lo consiguió en 2017) y luego de perder en las semifinales en las tres últimas ediciones del torneo -las últimas dos, por penales- irá por su décima estrella. Fue un partido cerrado que terminó 0 a 0 pero en los penales Surgió la figura de Dodorico para que GEBA celebrara con el 3 a 2.

Durante el primer tiempo hubo algunas situaciones de peligro pero el juego resultó muy equilibrado. Más allá de las imprecisiones, Lomas tuvo las oportunidades más claras de la mano de Ovejero pero Dodorico comenzó a construir allí su gran tarde y le ahogó el gol dos veces. En esos primeros 30 minutos ni siquiera hubo fijos y así no pudieron mostrar su valía Alastra y Agostini, dos tiradoras de excepción.

Las chicas de GEBA: alegría por la clasificación, en una jornada con mucha gente y a puro sol Yamila

El complemento fue más de lo mismo. Mucho tránsito por el medio pero poco ingreso a las áreas y dos equipos que se defendieron muy bien (en especial se lució Knobl). Albertario tuvo en el tercer cuarto un tiro de revés que impactó del lado de afuera de la red de Dodorico. Pero no mucho más que eso. En los últimos 15, GEBA dispuso de cuatro cortos consecutivos pero allí se destacó la salidora Redruello, firme en su actuación defensiva. Alastra lo intentó tres veces y el último fijo fue para Alimenti, cuya arrastrada terminó en el palo de Campi que se lo perdió con un tiro desviado. Y así llegaron a los “shoot outs” en los que Dodorico se convirtió en la figura central de la tarde para el delirio de GEBA.