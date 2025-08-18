Metropolitanos de hockey: la sorpresiva caída del puntero San Fernando A en varones

Solamente dos partidos de 16 había perdido en la temporada San Fernando A, el cómodo puntero del Torneo Metropolitano masculino de hockey sobre césped, el campeón que tiene como objetivo repetir el título conseguido el año pasado y el que marchaba con mucha firmeza hacia el número 1 de la fase regular, con una cómoda diferencia sobre sus perseguidores.

Sin embargo, en un campeonato en el que sobran los goles y muchas veces faltan los resultados sorpresivos, Ducilo, su adversario, sabía que el duelo de Berazategui era clave para ilusionarse con los playoffs o mirar la tabla desde esa posición intermedia que ocupan los equipos que no sueñan con el campeonato y tampoco se preocupan por mantener la categoría. Y en una tarde a puro gol fue el local el que sorprendió al líder y se impuso por 6 a 4.

De todos modos su escolta Mitre no pudo aprovechar para descontar la diferencia y en su visita a Lomas perdió por 2 a 1. Así, con la derrota, el conjunto de Miguelete bajó al cuarto puesto y los nuevos equipos que persiguen a San Fernando A son Gimnasia y Esgrima y Ciudad, que quedaron a seis puntos del líder tras sus triunfos ante Quilmes por 2 a 1 como local y frente a Universitario por 4 a 2.

Ciudad de Buenos Aires ganó por la mínima diferencia G.Mabromata

Justamente Ciudad se quedó con la victoria en uno de los partidos más atractivos de la previa porque enfrente estuvo un conjunto platense que necesitaba sumar para ver la promoción de más lejos. Con un Bruno Stellato encendido y en modo goleador (anotó los cuatro tantos de su equipo), el conjunto de Núñez trepó en las posiciones.

Fue un primer tiempo de estudio para ambos. Y, en esa etapa inicial, nada hizo suponer el vendaval de goles que el ganador disfrutaría más tarde. La segunda etapa comenzó muy fuerte porque apenas comenzado ese tercer cuarto Ciudad se puso en ventaja. Stellato, el de la tarde perfecta, anotó el primero de su cuenta personal con un penal. En un lapso de apenas nueve minutos, entre ese primero y los 10, el propio Stellato estiró la diferencia con dos jugadas que vinieron desde el corner corto. Y a los 21 minutos, otra vez desde el fijo, Stellato aportó su poker para un 4-0 lapidario y definitivo.

La ejecución de córner corto de Ciudad de Buenos Aires ante G.Mabromata

El primer descuento de Universitario llegó tarde, a tres minutos del cierre cuando marcó Ignacio González con un golazo de revés al segundo palo que fue imposible de atajar para Doubouloy y cuando sólo restaban 30 segundos para el cierre y ya con todo definido, Eugenio Baldello puso el resultado definitivo (4-2).

San Fernando B, como local, consiguió un punto muy importante al empatar con San Martín 2 a 2, Banfield logró su primera victoria del torneo al vencer en su cancha a Banco Desarrollo por 2 a 1 y el local Hurling empató con Banco Provincia 2 a 2.

GEBA: un empate que le sirve

El líder del torneo femenino no ganó pero el empate que Gimnasia y Esgrima consiguió de visitante ante San Fernando 0 a 0 puede considerarse positivo para el equipo de Palermo. Porque su adversario es uno de los equipos más fuertes de la competencia y porque la sorprendente derrota de River por 2 a 1 en la cancha de Quilmes ante un equipo que pelea en los últimos puestos le permitió sacar un punto más de diferencia en el duro combate que hay en el torneo por el N° 1. De hecho, los ocho primeros equipos que hoy se clasificarían a los playoffs están separados por apenas diez puntos.

El empate del puntero les permitió a Lomas e Italiano acercarse en la tabla tras sus respectivas victorias ante Banco Provincia como local por 3 a 0 y sobre Santa Bárbara por 1 a 0.

Club Italiano y Santa Bárbara protagonizaron un partidazo G.Mabromata

Con un gol de Juanita Biré, Italiano se quedó con la victoria por la mínima en un partidazo que tuvo situaciones de peligro en ambas áreas, lesiones y un entusiasmo que no se apagó hasta el último minuto del partido por Santa Bárbara está en una situación de riesgo en el torneo (iguala con Banco Nación el anteúltimo lugar y está en la zona de repechaje). Crevecouer, la arquera de Italiano, fue la figura del encuentro y resultó clave con sus atajadas para evitar en varias ocasiones el empate.

Arquitectura se recuperó con su triunfo como local ante St. Catherine’s por 2 a 1 y quedó a sólo dos puntos de Ciudad, el último que clasificaría a la postemporada y que venció en su cancha al complicado San Lorenzo por 2 a 1. Y Ferro, que hasta no hace mucho tiempo parecía condenado al descenso, entró en un ritmo ganador y como local le ganó un duelo bravo a Banco Nación por 2 a 0. El ganador quedó a sólo tres puntos del repechaje. y subiendo...